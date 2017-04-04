Uygulamadan kaçan kadın sürücü reklam panosuna çarparak durabildi



SİVAS - Sivas'ta polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz kadın sürücü, reklam panosuna çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre bu gece Sivas'ta yaşanan olayda, Bölge Trafik Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen uygulamada, 34 plakalı bir otomobil dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisin takibe aldığı araç İnönü Bulvarı girişinde yoldan çıkarak yol kenarında ki reklam panosuna çarparak durdu. Araç kullanılmaz hale geldi. Araç sürücüsü Sinem T. ise yaralandı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Sinem T.'nin ehliyetsiz olduğu için polisten kaçtığı öğrenildi. Sürücü hakkında polis tarafından işlem yapıldı.

(GF-