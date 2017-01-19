Üyeler Başkanı Şikayet Etti

ISPARTA Yalvaç Belediyesi'nin Ak Partili 4 meclis üyesi, Belediye Başkanı MHP'li Halil Hilmi Tütüncü'yü, meclis üyelerini yanıltarak karar aldırdığı iddiasıyla kaymakamlığa şikayet etti. Belediye Kültür Merkezi'nde mülkiyeti belediyeye ait 70 işyeri; Yalvaç Güçsüzlere Yardım Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın yüzde 90, Yalvaç Pazarcılar Odası'nın yüzde 5, Yalvaç Kültür ve Turizm Tanıtma Derneği'nin yüzde 5 oranda ortaklığıyla kurulan 'İş Geliştirme Merkezi-İŞGEM'e 2013'te alınan meclis kararıyla yıllığı 30 bin TL'den 10 yıllığına kiraya verildi. KOSGEB yetkilileri tarafından 2015 yılında yapılan denetimlerde kiraya verilen işyerlerinin tapularına kira şerhi düşülmediği için eksiklik tespit edildi ve bu eksikliğin giderilmesi istendi. Bunun üzerine KOSGEB İl Müdürlüğü ve İŞGEM, belediyeden tapu şerhi konulması talebinde bulundu.



MECLİSE ÖNERGEYLE GELDİ



Yalvaç Belediye Meclisi'nin son meclis toplantısında Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, konuyu önergeyle gündeme getirdi. Toplantıda meclis üyelerine bilgi veren Başkan Tütüncü, dönemin belediye yönetimi tarafından işyerlerinin İŞGEM'e 30 yıllığına kiraya verildiğini belirterek, "Ancak 5393 sayılı Belediye Yasası ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 10 yıldan fazla kiraya vermeyi uygun bulmuyor. Bu nedenle konuyu meclis gündemine getirdim. Şayet biz isteklerini yerine getirirsek bir önceki meclisin yapmış olduğu hukuksuz kararı onaylamış olacağız. Bu nedenle meclise getirdim. Karar sizin" dedi.



GÜNDEM MADDESİ REDDEDİLDİ



Ak Partili üye Gencer Kondal, bu konunun mecliste yeniden görüşülmesinin hukuksuz olduğunu, bir önceki meclisin verdiği kararda yasal olmayan bir şey varsa suç duyurusunda bulunulması gerektiğini hatırlatarak, önergeyi görüşmeyi reddettiklerini açıkladı. Daha sonra Başkan Tütüncü, tapulara şerh konulmasıyla ilgili önergeyi oylamaya sundu. Oylama sonucunda 4 Ak Partili, MHP'li Fahri Kodal ve kayyum olarak görev yapan İlçe Nüfus Müdürü Halil Akpınar 'evet' oyu verirken, Başkan Tütüncü ve 5 MHP'li meclis üyesiyle yine kayyum olarak görev yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdür vekili Ramazan Demiraslan 'hayır' oyu verdi. Bu sonuçla önergede yer alan tapulara şerh konulması 7'ye karşı 6 oyla reddedilmiş oldu.



KAYMAKAMLIĞA İTİRAZ DİLEKÇESİ



Ertesi gün kaymakamlığa başvuran Ak Partili meclis üyeleri Hatice Başaran, Abdullah Gökkaya, Mevlüt Aşık ve Gencer Kondal, alınan meclis kararının hukuksuz olduğunu, başkanın yalan beyanla meclis üyelerini yanıltarak oylama yaptırdığını, bu nedenle de kararın iptalini istedi.



'ÜYELERİ YANILTTI'



Konuya ilişkin açıklama yapan Gencer Kondal, 2013 yılında kendisinin de bulunduğu mecliste alınan kararla bu işyerlerinin 10 yıllığına kiraya verildiğini, 30 yıl gibi bir sözcük hiçbir yerde telaffuz edilmemesine rağmen belediye başkanının meclis toplantısında üyeleri yanılttığını öne sürdü.



'HUKUKA AYKIRI'



Dönemin Belediye Başkanı, İŞGEM'in mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Bayram, daha önce meclis kararıyla kiraya verilmiş ve tamamen hukuki bir konunun yeniden meclise getirilerek oylamaya sunulmasının hukuka aykırı olduğunu ve art niyetli bir çıkış olduğunu kaydetti.



'30'A YAKIN ESNAFIMIZ VAR'



KOSGEB İl Müdürü Yurdun Yıldırım da "Biz 30 yıllık bir talepte bulunmadık. Zaten o işyerlerini 10 yıllığına kiraladık. 3 yılı gitti, 7 yıl kalmıştı. Bu karara gerçekten çok üzüldüm. Orada 30'a yakın esnafımız var. Kira, yakıt, haberleşme, SGK primi, eleman desteği alanlar var. Bunların kesilmesi demek İŞGEM'in işlevini kaybetmesi demek. Yalvaç için çok iyi bir yatırımdı" dedi. - Yalvaç