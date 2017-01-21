Kayserispor Kulübü Fahri Yöneticisi Mehmet Çakmak Uyar'ın babası Ali Uyar, 74 yaşında hayatını kaybetti.
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören Ali Uyar 74 yaşında hayata gözlerini yumdu. Uyar'ın cenaze namazı ikindi namazına müteakiben Hunat Camii'nde kılındı. Kılınan namazın ardından Uyar, şehir mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze namazına Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Uyar'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ
Uyar Ailesinin Acı Günü
Kayserispor Kulübü Fahri Yöneticisi Mehmet Çakmak Uyar’ın babası Ali Uyar, 74 yaşında hayatını kaybetti.
Kayserispor Kulübü Fahri Yöneticisi Mehmet Çakmak Uyar'ın babası Ali Uyar, 74 yaşında hayatını kaybetti.
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