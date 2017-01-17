27 Mayıs 1960 Darbesi, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümü, 15 Temmuz darbe girişimi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatını beyazperdeye taşıyacak "Uyanış" adlı sinema filminin ön tanıtımı gerçekleştirildi.
Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Basın Müzesi ve Medya Merkezinde yapılan ön tanıtıma, filmin yönetmeni Ali Avcı, oyuncu Ragıp Karcan, Kurumsal İletişim Direktörü Levent Akay, Basın Danışmanı İsmail Taka'nın yanı sıra BGC Başkanı Ramazan Demir ve basın mensupları katıldı.
Yönetmen Ali Avcı, yakında vizyona girecek film için "Gerçek bir uyanışın hikayesi olması nedeniyle çekimlerde gözyaşlarımızı tutamadık. Bu film, yıllar sonra tarihe bir arşiv niteliğinde geçecek." dedi.
Filmin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bir milletin uyanışının anlatıldığını ifade eden Avcı, şunları söyledi:
"Biz bu milletin nasıl dik durduğunu, bu millete karşı bir taarruz gerçekleştiğinde bu milletin her bireylerinin birer asker olduğunu 15 Temmuz'da tüm dünyaya gösterdik. Gelin, bunun filmiyle de biz bunu dünyaya anlatalım. Peki biz bunu en iyi nerede anlatırız? Tabii ki Balıkesir'de anlatırız. Bu işin startı da buradan verilir çünkü Balıkesir Kuvayımilliye şehri."
Avcı, filmin teaser çekimlerinin, Adnan Menderes'in ölüm yıldönümü olan 17 Eylül'de başladığını, çekimler için geçen hafta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bir günlüğüne trafiğe kapatıldığı anlattı.
Ali Avcı, filmin kalan bölümlerinin mayıs ayında çekileceğini de sözlerine ekledi.
Konuşmasının ardından Avcı, hazırlanan kısa fragmanları basın mensuplarına izletti.
Filmde, Turgut Özal'ı Adem Göçmen, Adnan Menderes'i Murat Cumaoğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ı Muhammed Erbek, Emine Erdoğan'ı ise Perihan Savaş canlandırıyor.
Uyanış Filminin Tanıtımı Balıkesir'de Yapıldı
27 Mayıs 1960 Darbesi, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümü, 15 Temmuz darbe girişimi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatını beyazperdeye taşıyacak "Uyanış" adlı sinema filminin ön tanıtımı gerçekleştirildi.
27 Mayıs 1960 Darbesi, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümü, 15 Temmuz darbe girişimi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatını beyazperdeye taşıyacak "Uyanış" adlı sinema filminin ön tanıtımı gerçekleştirildi.