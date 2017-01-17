Uyanış' Filminin Tanıtım Startı Balıkesir'de Yapıldı

15 Temmuz darbe girişimini konu alan "Uyanış" filminin tanıtım startı, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'nde yapıldı.



Uyanış filminin tanıtımı Balıkesir'de yapıldı. Yapımcılığını ve yönetmenliğini yapan Evrensel Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı tarafından yapılan filmin tanıtımında Genel Koordinatör Levent Akay, oyuncu Ragıp Karcan ve basın danışmanı İsmail Taka da hazır bulundu.



Filmin yönetmeni Ali Avcı, "15 Temmuz'da Türkiye'nin yaşadığı hain darbe girişimine karşı bir milletin uyanışı var. Ben bu hareketi Balıkesir'in Kuvayi Milliye hareketine benzetince, tanıtımını da buradan yapmayı uygun gördüm. Kuvayi Milliye hareketi bir milletin uyanış ve diriliş hareketidir. Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç hareketidir. Biz de 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında eve gitmeyip de kocasına; 'beyim ne zaman eve geleceksin' diyen, beyi de 'bir darbe girişimi varmış ben geç geleceğim' denildiğinde, 'o zaman ben kamyonu alıp çıkıyorum' diyen kahramanları 15 Temmuz'da gördük. Biz Nene Hatunları, 250 kilo top mermisi taşıyan Seyit Onbaşıları ve Kara Fatma'ları tarih kitabında gördük. Ancak 15 Temmuz'da biz bunları yaşadık" dedi.



15 Temmuz darbe girişiminde vatandaşların tankların önüne koştuğunu ve helikopterlere taş attıklarını gördüğünü söyleyen Avcı, "Bu milletin uyanışı idi. Amerika'nın sinema sektörü Hollywood'a harcadığı para, silaha yaptığı yatırımın 3 katı. Oradaki mantığın bir kısmını biz de uygulamaya başladık. Medya, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit Ömer Halisdemir'i o kadar anlattı ki. Ondan sonra TSK'ya 287 bin başvuru yapıldı. Türkiye'de her 16 kişiden biri Özel Harekata girmek istedi. Her 16 kişiden biri Ömer Halisdemir olmak istedi" ifadelerini kullandı.



Film sektöründe ülke olarak çok zayıf olduğumuzu kaydeden Avcı, "Türkiye'ye geliyoruz Mehmet Akif diyoruz, bir filmi yok. Mehmet Akif'in filmini çekerek, helalleşmemiz lazım. Bir Necip Fazıl'ın, Adnan Menderes'in, Turgut Özal'ın, Süleyman Demirel'in filmi yapılmamış. Atatürk'ün bile doğru dürüst filmi yok. Bir Tayyip Erdoğan'ın filmi yok. Bu ülkeye 25 senedir hizmet eden il başkanlığı, belediye başkanlığı, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yapmış bir kahramanın filmi yok. Biz film sektörü olarak çok gerideyiz" şeklinde konuştu.



Erol Olçak ve oğlu Abdullah Tayyip Olçak gibi birçok ismin tanklara ve tüfeklere karşı yürüdüklerini ve şehit olduklarını söyleyen yönetmen Ali Avcı, "Bunları bir Amerikalıya bir Avrupalıya nasıl anlatabilirsiniz? Tabii ki bir film yaparak anlatabiliriz. İşte bu yüzden Uyanış filminin startını Balıkesir'den veriyoruz. Şu ana kadar Uyanış filminin 20 dakikasını çektik. Mayıs ayından itibaren filmin çekimlerine başlayacağız. Bu film bir belgesel havasında çekilmedi. Bu filmin Türkiye'de büyük ses getireceğine inanıyoruz. Bu film tüm Balıkesir'e ve tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun" dedi.



Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'nde gerçekleştirilen basın toplantısı sonrası Uyanış filminin fragmanları gösterildi. - BALIKESİR