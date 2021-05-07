Uyanış Büyük Selçuklu 31. bölüm fragmanı izle! TRT1 Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle! Uyanış Büyük Selçuklu 30. bölüm izle

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UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 31. BÖLÜM ÖZETİ

Melikşah, Turanşah'ı tuzağa düşürmüş ve onu taht şehrini ele geçirmeye kalkıştığında yakalamıştı. Ölümün eşiğine gelen Turanşah, Melikşah'ın gazabından kurtulmak için ele geçirip hapsettiği Sabbah ve Tekiş'i, serbest bırakılması karşılığında Melikşah'a teslim etmeyi önerecektir. Melikşah, Turanşah'ın bu önerisini kabul edip; onu bağışlayacak mıdır?

Mitras, Kuvel'e geleceğini sandığı Melikşah'a pusu kurmuş, Kuvel yolunda üzerine atılmak için beklemekteydi. Melikşah'ın herkese bir oyun oynadığını anladığında ne yapacaktır? Ayrıca Mitras, Hasan Sabbah, Faysal ve Tekiş'in Turanşah tarafından alıkonulduğunu öğrenecektir. Korunmasına çok ehemmiyet verdiği, Melikşah'ı uğraştırması hasebiyle Kuvel'in kaderinin bağlı olduğu Şelemzar şehrinin önderlerini tutsaklıktan kurtarmak için harekete geçecektir. Bu eyleminde başarıya ulaşabilecek midir?

Öte yandan Mitras'a paralel olarak Sabbahların tutulduğu yeri öğrenecek olan Sencer, Sabbahları yakalayabilecek midir? Sencer, Faysal'dan İlteber'in ve Ayaz'ın intikamını almayı başarabilecek midir?

Tüm bunların yanı sıra Melikşah, bin bir desiseyle Batınilerin ele geçirdiği Şelemzar'ı yeniden topraklarına katıp; büyük hedefi Kuvel Kalesi'ni fethedip; babası Sultan Alparslan'ın işaret ettiği ilahi mefkûre için yürümeye devam edecek midir?

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UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 30. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Melikşah ordusuyla birlikte ikinci defa Şelemzar önlerine vardığında Turanşah ve Tekiş'in kendisinden önce davranıp Şelemzar'ı zapt ettiğini görmüştü. Melikşah, töre gereği daha önceden Tapar'a vermiş olduğu Şelemzar'ı kılıç hakkı olarak Tekiş'e bırakmak zorunda kalacaktır. Bu duruma Tapar'ın tepkisi nasıl olacaktır? Kendisine açıkça bir haksızlık yapıldığını düşünecek olan Tapar, nasıl bir fevri harekete girişecektir? Ona kim engel olacaktır?

Gevher, bulunduğu konumu bahane ederek, bir obalı olarak gördüğü Başulu'nun elini öpmeyi reddetmişti. Zübeyde, Gevher'in bu saygısızlığına öfkelenmiş fakat Terken'in de Gevher'e arka çıkmasından ve Başulu'nun bağışlayıcı tavrından ötürü aralarında başlayan tartışmayı büyütmeyecektir. Fakat başhatun olan Zübeyde, saraya geldiklerinde Gevher ve Terken'e Başulu'ya karşı işledikleri saygısızlıktan ötürü nasıl bir ceza verecektir?

Öte yandan Kavurd'un ölümünden sorumlu tuttuğu Nizamülmülk'ün ve yaverini öldüren Sencer'in cezalandırılmasını bekleyen Turanşah, umduğunu bulamayacaktır. Sencer uzun zamandır hak ettiği meliklik hilatini giyecek, bunun yanı sıra Nizamülmülk de hâcelik makamına geri dönecektir. Turanşah, bu iki haberi aldığında gerilecek ve Melikşah'ın bu hamlelerinin apaçık kendisine yönelik bir tahrik girişimi olduğu sonucuna varacaktır. Turanşah, Melikşah'la giriştiği savaşı hangi noktaya kadar vardıracaktır? Yoksa tahtı almak için harekete geçecek midir?

Melikşah, kendisine asilik eden ve apaçık düşmanlık güden Tekiş'e ve hükmüne boyun eğmeyen Turanşah'a nasıl bir oyun hazırlamaktadır?