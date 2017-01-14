Naci Taner Büyükarman'ın yönettiği "Uyan-ma" tiyatro oyunu, 14 Ocak'ta Tatavla Sahnesi'nde...



"Gerçekler ne pahasına olursa olsun yaşanmalı mı, yoksa kendi dünyamızda mutlu muyuz? Bir gün gerçekten uyanmamız gerekebilir. O gün yaşayacaklarımıza hazır mıyız? Mutlu rüyalardan, yanmış yıkılmış bir dünyaya "uyanma"ya hazır olun."



Yazan: Ersin Çakmak



Yöneten: Naci Taner Büyükarman



Oyuncular: Murat Kuşaksız - Durmuş Çetin - Burak Tikansak



Ses - Işık: Ersin Çakmak



Dekor Tasarım: Elif Altıntaş - Yağmur Tanrıkulu - Kamil Kaplan



Kostüm Tasarım: Aysel Demirtel



Görsel Efekt-Kurgu: Murat Kuşaksız - Durmuş Çetin - Bora Öztunç



Fotoğraf: Bora Öztunç



Afiş Tasarım: Burak Tikansak - Bora Öztunç



Müzik: Burak Tikansak