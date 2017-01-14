Naci Taner Büyükarman'ın yönettiği "Uyan-ma" tiyatro oyunu, 14 Ocak'ta Tatavla Sahnesi'nde...
"Gerçekler ne pahasına olursa olsun yaşanmalı mı, yoksa kendi dünyamızda mutlu muyuz? Bir gün gerçekten uyanmamız gerekebilir. O gün yaşayacaklarımıza hazır mıyız? Mutlu rüyalardan, yanmış yıkılmış bir dünyaya "uyanma"ya hazır olun."
Yazan: Ersin Çakmak
Yöneten: Naci Taner Büyükarman
Oyuncular: Murat Kuşaksız - Durmuş Çetin - Burak Tikansak
Ses - Işık: Ersin Çakmak
Dekor Tasarım: Elif Altıntaş - Yağmur Tanrıkulu - Kamil Kaplan
Kostüm Tasarım: Aysel Demirtel
Görsel Efekt-Kurgu: Murat Kuşaksız - Durmuş Çetin - Bora Öztunç
Fotoğraf: Bora Öztunç
Afiş Tasarım: Burak Tikansak - Bora Öztunç
Müzik: Burak Tikansak
Kaynak: Etkinlik.io