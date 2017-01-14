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Uyan-ma

Uyan-ma

Naci Taner Büyükarman'ın yönettiği "Uyan-ma" tiyatro oyunu, 14 Ocak'ta Tatavla Sahnesi'nde.

Uyan-ma

Naci Taner Büyükarman'ın yönettiği "Uyan-ma" tiyatro oyunu, 14 Ocak'ta Tatavla Sahnesi'nde...

"Gerçekler ne pahasına olursa olsun yaşanmalı mı, yoksa kendi dünyamızda mutlu muyuz? Bir gün gerçekten uyanmamız gerekebilir. O gün yaşayacaklarımıza hazır mıyız? Mutlu rüyalardan, yanmış yıkılmış bir dünyaya "uyanma"ya hazır olun."

Yazan: Ersin Çakmak

Yöneten: Naci Taner Büyükarman

Oyuncular: Murat Kuşaksız - Durmuş Çetin - Burak Tikansak

Ses - Işık: Ersin Çakmak

Dekor Tasarım: Elif Altıntaş - Yağmur Tanrıkulu - Kamil Kaplan

Kostüm Tasarım: Aysel Demirtel

Görsel Efekt-Kurgu: Murat Kuşaksız - Durmuş Çetin - Bora Öztunç

Fotoğraf: Bora Öztunç

Afiş Tasarım: Burak Tikansak - Bora Öztunç

Müzik: Burak Tikansak

Kaynak: Etkinlik.io

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