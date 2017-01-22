UX ile ilgilenen bir üniversite öğrencisiysen ya da son bir yıl içinde mezun olduysan UX Camp Winter'a burslu katılabilirsin.Bunun için yapman gereken.. 19 Aralık 2016 günü, saat 18: 00'e kadar kadar senin için hazırladığımız soruları yanıtlaman ve beklediğimiz çalışmayı bize göndermen. Ayrıntılar etkinlik web sitesinde!
ÖNEMLİ TARİHLER:
19 Aralık 2016: Burs sorularının yanıtlanması için son gün
9 Ocak 2016: Burs kazananların açıklanması
11 Ocak 2016: Burs kazananların katılımlarını onaylaması için son gün
Profesyonel katılımlar ücretlidir.
UX Camp'a sponsor olduğunuzda hem mevcut projeniz 3 Hafta boyunca Userspots metörleri eşliğinde iyileştirilir hem de +2 öğrenciye burs sağlamış olursunuz.
Profesyonel Katılımlar ve Sponsorluk için detaylı bilgiye web sayfasından ulaşabilirsiniz.
Ux Camp Winter 2016
UX ile ilgilenen bir üniversite öğrencisiysen ya da son bir yıl içinde mezun olduysan UX Camp Winter'a burslu katılabilirsin.
UX ile ilgilenen bir üniversite öğrencisiysen ya da son bir yıl içinde mezun olduysan UX Camp Winter'a burslu katılabilirsin.Bunun için yapman gereken.. 19 Aralık 2016 günü, saat 18: 00'e kadar kadar senin için hazırladığımız soruları yanıtlaman ve beklediğimiz çalışmayı bize göndermen. Ayrıntılar etkinlik web sitesinde!