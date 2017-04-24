Üvey Kızına İstismar Davası Ertelendi

İZMİR'in Gaziemir İlçesi'nde, birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi A.A.'nın önceki evliliğinden olan 4 yaşındaki kızı B.N.M.'ye, cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla hakkında 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan 40 yaşındaki Halil M.'nin yargılanmasına devam edildi. Mütalaa veren savcı, sanığın cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti duruşmayı haziran ayına erteledi.



Bir plastik fabrikasında çalışan işçi Halil M., iki yıl önce Uşak'ta tanıştığı 3 çocuk annesi A.A. ile İzmir'in Gaziemir İlçesi'nde nikahsız olarak birlikte yaşamaya başladı. Bu birlikteliklerinden 2.5 aylık bir kızları da dünyaya geldi. İddiaya göre A.A.'nın önceki evliliğinden olan 4 yaşındaki kızı B.N.M., komşuları olan N.Ç.'ye üvey babasının banyoda kendisini yıkayıp, bataniyenin altına sokup taciz ettiğini söyledi. N.Ç. de bu durumu telefonla polise bildirdi. Polis tarafından gözaltına alınan Halil M., suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen Halil M., adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı Sedat Özgün, sanık Halil M. hakkında, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açtı. Küçük kız devlet koruması altına alındı. İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasında, tutuksuz yargılanan Halil M., tutuklandı.



Davanın ikinci duruşmasına, tutuklu yargılanan Halil M., avukatı Hasan Karaca ile mağdur B.N.M. avukatı Ebru Tatar ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı.



Duruşmada tanık olarak dinlenen, Gaziemir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfında görevli olduğunu söyleyen Tülay Obruk Alkan, "Vakıf mütevelli heyetinde görevli Bekir Sarı'nın talebi doğrultusunda sanık ve ailesinin yardıma muhtaç olup olmadığını tespit etmek için evlerine inceleme yaptık. N.Ç.'nin de sanık ve ailesinin komşusu olduğunu biliyorum. İki üç kez sanık ve ailesine nakit yardım yapıldı. N.Ç.'nin katkısı olup olmadığını bilmiyorum, bu kişiyi onların yanında görmedim. N.Ç., görev yaptığım vakıftan uzun süredir yardım almaktadır, ne kadar yardım aldığını hatırlamıyorum. A.A. ile yaptığım görüşmede maddi sıkıntı çektiklerini, sanık ile imam nikahı ile birlikte yaşadıklarını söyledi ve hiçbir sorundan bahsetmedi. İki üç ay sonra N.Ç., sanık tarafından şiddet uygulandığı yönünde başvuru yaptı, biz de durumu bakanlığa bildirdik. Cinsel istirmarla ilgili başvuru yapmadı" dedi.



Duruşma savcısı Mehmet Oğur, mütalaasında sanığın iddianamede belirtilen suçtan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü avukatı Müjgan Bilgen Özen de sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı haziran ayına erteledi.



- İzmir