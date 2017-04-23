Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, üvey kardeşler arasında çıkan kavga cinayetle bitti.



Olay, gece geç saatlerde Gümüşova ilçesi Halilbey köyündeki bir tavuk çiftliğinde meydana geldi. İddiaya göre, O.Y. ve üvey kardeşi olan M.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.Y. cebinden çıkardığı bıçak ile M.Y.'yi bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleri ile M.Y. yere yığılıp kalırken, O.Y. ise suç aleti bıçak ile kayıplara karıştı. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kanlar içerinde kalan M.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından M.Y.'nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri ise O.Y.'yi kıskıvrak yakaladı.



Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor. - DÜZCE