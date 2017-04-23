Üvey Kardeşler Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Düzce'de, üvey kardeşler arasında çıkan bıçaklı kavgada kardeşlerden birisi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Gümüşova ilçesine bağlı Halilbey köyündeki bir tavuk çiftliğine çalışmak üzere geldikleri öğrenilen üvey kardeşler O.Y. ve M.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma başladı.



Tartışmanın büyümesi üzerine O.Y, bıçakla üvey kardeşi M.Y'yi yaraladı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.Y'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.



Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından M.Y'nin cenazesi Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.



Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.