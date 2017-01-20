Üvey Babasını Öldüren Genç Kızın 18 Yıl Hapsi İsteniyor

Bursa'da, annesini darp ettiği iddiasıyla üvey babasını bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen genç kızın 18 yıl hapsi isteniyor.



Geçen haziran ayında Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda, Fatma T. (21), üvey babası Nihat Vural'ı (41) annesi Cemile T.'yi darp ettiği iddiasıyla bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Nihat Vural hayatını kaybetti. Olayın ardından adliyeye sevk edilen genç kıza ev hapsi cezası verildi.



Üvey babasını öldürmek suçundan hakkında 12 ila 18 yıl arasında hapis cezası talep edilen genç kızın yargılanmasına Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. İlk duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Kütahya'dan bağlanan Fatma T., "Üvey babam annemi ve beni 3 buçuk yıldır darp ediyordu. Olay günü üvey babam dövdüğü annemin boğazına makas dayamıştı. Ayırmak isterken bana da tokat attı. Ben de kendimi kaybettim. Masadan aldığım bıçak ile onu bir kez yaraladım. Pişmanım. Elinde makas ve jilet vardı" dedi.



İlk duruşmanın ardından celse arasında ev hapsi cezası kaldırılan ve tutuksuz yargılanan genç kızın katılmadığı duruşmada, avukatı Özgür Abatay hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, verdiği mütalaada, genç kız hakkında önce müebbet hapis cezası istedi. Ardından haksız tahrikten dolayı TCK'nın 29. maddesinin uygulanmasını isteyen savcı, genç kıza 12 ile 18 yıl arasında hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti, karar için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - BURSA