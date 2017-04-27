Uü Üniversitesi Atlı Dayanıklılık Ekibinden Bir Şampiyonluk Kupası Daha

Mennan Pasinli Meslek Yüksekokulu Atçılık ve Antrenörlüğü Programı öğrencileri ile Atlı Spor Topluluğu öğrencilerinden oluşan Uludağ Üniversitesi Atlı Dayanıklılık Ekibi, Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmalardan iki kupayla döndü.



2017 Sezonunun üçüncü yarışması 21-23 Nisan tarihlerinde Bursa Tabiat Binicilik Kulübü'nde düzenlendi. Uludağ Üniversitesi Mennan Pasinli Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi ve Atlı Spor Topluluğu Danışmanı Öğr. Gör. Sercan Koray Yendim "Gürtay" isimli atıyla, Atlı Spor Topluluğu üyesi Furkan Yazıcı "Kefken" isimli atıyla Ulusal Atlı Dayanıklılık K2 (63 km) kategorisinde yarıştı. Öğr. Gör. Sercan Koray Yendim "Gürtay" isimli atıyla parkuru birincilikle bitirerek K2 Kupasını Uludağ Üniversitesi'ne kazandırdı. Furkan Yazıcı ise Kefken isimli atıyla ikincilik derecesi elde etti. Dereceye girenler, 23 Nisan olması sebebiyle kupalarını çocukların elinden aldı.



Mennan Pasinli Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden Berk Görmez "Narbeyi" isimli atıyla, Tayfur Uğur "Kuyucanlı" isimli atıyla, 40 kilometre olan K1 koşusuna katılarak lisans almaya hak kazandı. - BURSA