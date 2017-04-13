Uü İnegöl Yerleşkesinde, 'Binalar Çürük Çıktı Boşaltın' Tartışması

ULUDAĞ Üniversitesi (UÜ) Rektörlüğü'nde dayanıklılık testinden geçemeyen Uludağ Üniversitesi İnegöl Yerleşkesi'ndeki binalar, depreme dayanıklı çıkmadı. İnegöl İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim S. Canbolat, boşaltılması istenen bu binalar için yaptığı açıklamada, yeni yer tahsisi yapılmadan binaları boşaltmalarının yasal olarakta mümkün olmadığını söyledi.



UÜ İnegöl Yerleşkesi'ni içerisindeki tüm binalar rektörlük tarafından dayanıklılık testinden geçirildi. Diş Hastanesi binası yapılan test sonucunda depreme dayanaksız çıkınca yıkıldı. Yapılan testler sonucu, yerleşke içerisinde bulunan eğitim verilen 6 bina ile 1 anaokulu depreme dayanıklı çıkmadı. Yapılan test sonuçları ardından UÜ Rektörlüğü 'Boşaltın' başlıklı tebliği İnegöl Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ile İşletme Fakültesi Dekanlığına gönderdi. Rektörlüğün gönderdiği tebliğde, binaları en kısa zamanda boşaltılması istendi. İnegöl Meslek Yüksek Okulu İşletme Fakültesi Dekanı Prof.Dr. İbrahim S. Canbolat, 2007 yılı deprem yönetmeliğine uygun yeni binaların tahsis edilmemesi halinde yerleşkedeki binaların boşaltılamayacağını açıkladı. Prof.Dr. Canpolat, şöyle konuştu:



"Üniversitede öğrenci ve personelin ders ve iş için bulunacakları fakülte ve yüksekokul binalarının yapımı, onarımı ve genel olarak tahsisinden rektörlük sorumludur. Rektörlük 2007 deprem yönetmeliğe uygun başka bir yer tahsis etmeden bizim mevcut binaları boşaltmamız söz konusu olamaz. Yasal olarakta o yetki bizde yok."



- Bursa