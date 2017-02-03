Utso'nun Kadim Projesi Çalışmaları Devam Ediyor

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) kapsamında, 23-24 Ocak tarihlerinde Kütahya'da, 30-31 Ocak tarihlerinde Afyon'da 'Kadın ve Genç Girişimcilere Kayıt Dışı ile Mücadele Odaklı Kurumsallaşma' konulu eğitim verildi.



Toplantıya Kadın Girişimciler, Genç Girişimciler ve Kamu Kurum ve Kuruluş temsilcileri katılım sağladı. 2'şer gün süren eğitimde; Dünya ekonomisi ve kurumsal yönetim, Türkiye ekonomisi ve kurumsal yönetim, kayıt dışı istihdam ve sorunlar, kurumsal yönetim ilke ve standartları, genç kuşak yöneticileri ve kurumsallaşma, aile şirketlerinde genç kuşak ile önceki kuşak ilişkileri, genç kuşağın önceki kuşak ile iletişimi ile ilgili konular anlatıldı. Yönetim Danışmanı Memet Özkan ve Eğitmen Dilaver Altun Moderatörlüğünde gerçekleşen eğitimde,"katılımın yüksek olması ve özellikle kayıt dışı istihdam konusunda aldığımız sorularla katılımcıların eğitime ilgi göstermesi bizleri son derece mutlu etti" dedi.



'Kadın ve Genç Girişimcilere Kayıt Dışı ile Mücadele Odaklı Kurumsallaşma' eğitimi 6-7 Şubat tarihlerinde Manisa'da ve 13-14 Şubat tarihlerinde Uşak'ta devam edecek. - UŞAK