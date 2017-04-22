Utso'nun Eğitimlerine Her Geçen Gün İlgi Artıyor

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) üyelerine yönelik sertifikalı "İş Yerinde Performans Yönetimi Kurulumu" eğitimi düzenledi.



Uşak Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda Dr. Barbaros Kon tarafından verilen eğitime 45 oda üyesi ve üye firma çalışanı yanı sıra üniversite öğrencileri katıldı. Dr. Barbaros Kon; 'Marka ve yönetici, farkındalık yaratırsa başarılı olur" diyerek eğitimine başladı. Barbaros KON eğitiminde, performans yönetiminin temel unsurları, kriterleri, ölçüm için gerekli ön koşulları, amacı gibi konuların yanı sıra bireysel gelişme planlarının belirlenmesi ve takibi, motivasyon teşvik araçları ve çalışan performansına etkileri gibi konulara değindi. Eğitiminin son kısmında ise katılımcılarla birlikte örnek vakaları ve bunların uygulamalı çözümleri yapıldı.



Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, her ay üyeleri ve firma çalışanları için eğitimler düzenlediklerini belirterek, ilginin ve katılımların giderek artmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Eğitim hakkında ise; "Günümüzde yeni nesile zorla, tehditle iş yaptıramazsınız. Paylaşılan bir amaç sistemi yaratmalısınız. Çalışanlar firma hedeflerine ve sürece dahil edilmeli, başarıda başarısızlıkta paylaşılmalıdır. Eğitime ilgi gösteren tüm katılımcılara teşekkür ederim" dedi. - UŞAK