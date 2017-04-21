Utso'dan Performans Yönetimi Eğitimi

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) üyelerine yönelik sertifikalı "İş Yerinde Performans Yönetimi Kurulumu" eğitimi düzenlendi.



UTSO toplantı salonunda insan kaynakları yöneticisi Barbaros Kon tarafından verilen eğitime, 45 oda üyesi ve üye firma çalışanının yanı sıra üniversite öğrencileri katıldı. Eğitimde, performans yönetiminin temel unsurları, kriterleri, ölçüm için gerekli ön koşulları, amacı gibi konuların yanı sıra bireysel gelişme planlarının belirlenmesi ve takibi, motivasyon teşvik araçları, çalışan performansına etkileri gibi konulara değinen Kon, eğitiminin son kısmında ise katılımcılarla birlikte örnek olaylar üzerinde uygulamalı çözümler yaptı.



UTSO Başkanı Selim Kandemir, eğitimle ilgili yaptığı açıklamada, her ay üyeleri ve firma çalışanları için eğitimler düzenlediklerini belirterek, ilginin ve katılımların giderek artmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.