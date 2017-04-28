Utso'dan Etkinlik

Uşak Ticaret ve Sanayi Odasının (UTSO) üyelerinin ticari faaliyetlerinin ve tanınırlığının arttırılması amacıyla düzenlediği "Otel Satınalma Günleri" etkinliği yapıldı.



Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak'ta ki otellerin katıldığı etkinlikte otel müdürleri ve satın alma yetkilileri, Uşak'ta ki tedarikçi firmalarla UTSO binasında bir araya geldi.



UTSO Başkanı Selim Kandemir, firmaların kendilerini ve ürün yelpazelerini tanıtma fırsatı bulduğu müşteri portföyünün arttırılması yönünde kazanımlar elde ettiğini belirterek, kent ekonomisinin ticaret hacmini büyütmeye devam ettiklerini kaydetti.



Etkinliğin pek çok farklı sektör temsilcisini bir araya getirdiğini belirten Kandemir, "Üyelerimize hizmet ederken, ilimizin her alanda kalkınması ve tanıtımına da ciddi katkılar sunmanın misyonumuz arasında yer aldığının altını bir kez daha çiziyor, iş görüşmelerinin herkes için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.



Konuşmaların ardından sektör temsilcileri sunum yaptı.