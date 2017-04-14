Ütso'da Elektronik Belge Dönemi
Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Durmuş Zor, TOBB tarafından başlatılan elektronik belge dönemine dahil olduklarını belirtti.
Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Durmuş Zor, TOBB tarafından başlatılan elektronik belge dönemine dahil olduklarını belirtti.
Ünye Ticaret ve Sanayi Odası'nın 'sizi dinliyoruz' adıyla meslek gruplarıyla düzenlediği buluşma toplantılarında, bu hafta 6. grup olan Bankacılar ve Sigortacılar ile 13. Grup olan manifaturacılarla bir araya gelindi.
Oda Başkanı Durmuş Zor, toplantıda oda faaliyetlerine ilişkin üyeleri bilgilendirdi.
Odanın sadece aidat toplamakla görevli olmadığını belirten Zor, üyelerinin işlerini kolaylaştırıcı her türlü çalışmayı oda olarak üstlendiklerini söyledi.
TOBB tarafından hayata geçirilen elektronik belge dönemine Ünye Ticaret ve Sanayi Odası olarak geçtiklerini belirten Zor, şunları söyledi:
"Elektronik belge vermeyle ilgili olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin çalışması vardı. Onun programları yapıldı. ÜTSO'dan arkadaşlar Ankara'ya gittiler. Buradaki her üyemiz elektronik belgeyi odamızdan temin edebilecekler. Artık zaman ve mekan şartı olmaksızın internet üzerinden üyelerimiz elektronik ortamda bu belgeyi alabilecekler. Bu sistem ile elektronik ortamda evrakların alınıp verilebildiği, aidatların yatırılabildiği bir döneme ÜTSO geçmiştir."
Toplantının sonunda ÜTSO Bilgi İşlem Memuru Cem Helvacı, üyelerin elektronik belgeyi nasıl temin edeceğini dair sunum gerçekleştirdi.
Toplantıda ayrıca üyeler KOSGEB, İŞKUR ve Sosyal Güvenlik Merkezi yetkililerine işletmeleriyle ilgili yaşadıkları sorunları ileterek istişare etme fırsatı da buldu.
Oda yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, toplantıya ayrıca KOSGEB Ordu İl Müdürü Sinan Şahin, İŞKUR Ünye Hizmet Merkezi Müdürü Recep Özcan, Ünye SGM Müdürü Erdem Esentürk de katıldı.