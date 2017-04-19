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Utso Başkanı Kandemir Açıklaması
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Utso Başkanı Kandemir Açıklaması

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Başkanı Selim Kandemir, şubat ayında işsizlik rakamlarının aşağı çekileceğine inandığını söyledi.

Utso Başkanı Kandemir Açıklaması

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Başkanı Selim Kandemir, şubat ayında işsizlik rakamlarının aşağı çekileceğine inandığını söyledi.

Kandemir, UTSO Meclis Toplantısı'nda halk oylamasının ardından ekonomiye odaklanılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin büyüme oranlarını yukarıya çekmesi gerektiğini, bunun için de üretimin artması gerektiğine işaret eden Kandemir, şöyle konuştu:

"Ekonomimiz 2016'da yüzde 2,9 oranında büyüdü. Geçici vergi indirimlerine karşın döviz kuru etkilerine bağlı olarak enflasyon çift haneli seviyelerdeki seyrini sürdürüyor. Piyasa beklentisinin üzerinde yükselen enflasyonda yıllık artış yüzde 11,29 olmuştur. Taleplerdeki kısmi toparlanma ile bu durumun yılın ilk yarısında devam edeceğini öngörüyoruz. Son dönemde lirada gözlenen değerlenme eğiliminin kalıcı olması durumunda ise yılın ikinci yarısında enflasyonda bir miktar iyileşme gözleneceğini düşünüyorum. Ocak ayı işsizlik oranı yüzde 13 düzeyine yükseldi. Ancak şubat verilerinden itibaren yapılan devlet desteği ve +1 istihdam kampanyası ile bu oranın aşağı çekileceğine eminim."

Oda faaliyetleri ile ilgili konuşan Kandemir, önümüzdeki dönemde İzmir, Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya ve Manisa'da "'Otel Satınalma Günleri'" etkinlikleri düzenleyeceklerini belirterek, kentin ticari kapasitesinin artırılmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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