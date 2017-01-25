Utso Başkanı Kandemir Açıklaması

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Başkanı Selim Kandemir, ülke ekonomisinin 2016 yılında yaşanan tüm olumsuzlara rağmen olumlu sinyaller vermeye devam ettiğini bildirdi.



Kandemir, UTSO ocak ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, geçen yıl ülke güvenliği açısında önemli gelişmeler yaşandığını, Türkiye'nin çok yönlü terör saldırıları ile mücadele ettiğini belirtti.



Son dönemde döviz kurlarındaki artışın başta enerji olmak üzere birçok ithal üründe gelecek günlerde çeşitli sıkıntılar doğuracağını kaydeden Selim Kandemir, "2016 yılında yaşadığımız onca badireye rağmen geçmiş yıllara dönüp baktığım zaman beklediğimiz gibi sarsıcı faiz ve döviz dalgalanmaları yaşamadık, kamu borçlarına ait faiz silinmeleri ve taksitlendirmelerin ekonomimize ciddi bir rahatlama getirdiğini görmekteyiz." dedi.



Hükümetin ekonomi teşvik programlarının önemine değinen Kandemir, "Ekonomimizin düzgün bir şekilde işleyebilmesi için güvenli çalışma ortamının oluşturulması gerekmektedir. Sayın Başbakanımızın 2017 yılının tasarruf yılı olacağını söylemesi hepimiz açısından güzel bir adım olacaktır. Toplum olarak kazancımızın üzerinde yaşıyor ve sürekli borç devrediyoruz. Rusya ve Irak'la normalleşen ilişkilerimizin somut faydalarını, AB ile Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi, Suriye ve Irak'ta barış süreci görüşmelerinin olumlu olmasıyla birlikte yeniden imar ve altyapı çalışmalarının başlaması büyümemize önemli katkılar sağlayacaktır. Devletimizin reform adımları da bu noktada önemli destek noktalarındandır." ifadelerini kullandı.



UTSO Başkanı Kandemir, referanduma gidecek olan anayasa değişikliğinin cumhuriyet tarihinin dönüm noktalarından biri olduğunu da sözlerine ekledi.