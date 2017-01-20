Utku Yuvakuran: 'Baba Beşiktaş'ı Çok Seviyorum. Tam Bir Okul'

FutbolArena - Beşiktaş'ın genç kalecisi Utku Yuvakuran, Ziraat Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği maçında ortaya koyduğu performans ve yaptığı kurtarışlarla dikkat çekerken, siyah beyazlı taraftarları da gelecek için ümitlendirdi.



Utku Yuvakuran'ın babası Semih Yuvakuran, oğlu hakkında Radyospor'a önemli açıklamalarda bulundu.



"ÇOCUKLUĞUNDAN YETENEĞİNİ BELLİ EDİYORDU"



"Çocukluğundan beri yeteneği kendini belli ediyordu. Her geçen gün üstüne koyuyor. Şu anki kaleci antrenörüyle çalışması onu geliştirdi. Bana sözü vardı. Çocukken seni geçeceğim diyordu. O sözü verdi. Çalışmayı çok seviyor ve hiçbir şekilde çalışmaktan kaçmaz. Daha da iyi olacak."



"UZUN SENELER BEŞİKTAŞ'IMIZIN KALESİNİ KORUYACAKTIR"



"Senelerce hem milli takım kalesini korur, hem de Beşiktaş'ımızın kalesini koruyarak güzel başarılara imza atacağını düşünüyorum."



"AVRUPA'DAN REAL BETIS ÇOK İSTEDİ"



"Türkiye'de Göztepe ve Altınordu çok istedi. Gaziantepspor, Eskişehirspor istedi. Ancak yurt dışından buraya gelerek maçını izleyen Real Betis kulübü var. Onlarla maçı izledik ve epey notlar tuttu. Bu çocuğu götürmek istiyoruz dediler. Ancak Beylerbeyi'nin başkanı hasta Beşiktaşlı. Fikret Orman'a söylediler çok iyi yetenek diye. Sonra başkan Utku'yu istiyor ve transfer böyle gerçekleşti."



"UTKU BEŞİKTAŞ İÇİN TAM BİR OKUL DİYOR"



"Utku Beşiktaş'ı hem çok seviyor, hem de tesisler eve çok yakın. Avrupa'ya gitme konusunda erken olduğunu düşünüyordu. Korktu açıkçası. Baba tam bir kolej takımı diyor. Tam bir okul diyor. Düşünün A takım oyuncularından kurulu antrenmanlar için okul diyor."



"ASLA ŞIMARMAYACAKSIN"



"Şenol Güneş Utku ile devamlı ilgileniyor. İlgi alaka olduğu zaman daha da iyi. Çalışmayı çok seviyor zaten Utku. Sürekli bir şeyler öğreniyor. Utku hayatta şımarmaz. Darıca maçından sonra Şenol Güneş kafasını okşamış aferin iyi maç çıkardın diye ama havalara girmez. Onun şansı benim gibi bir babasının olması. Ne kadar çok yükselirken, o kadar alçalmayı bileceksin diye kendisine öğütlerde bulundum. Of yok! Hep çalışacaksın! Onun da bilincinde."