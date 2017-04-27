UTİB 9. Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi Bursa'da başladı

Ar-Ge yaptılar ihracat kilogram fiyatını 8,5 dolara çıkardılar

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nin (UTİB) bu yıl 9. Kez düzenlediği Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi Bursa'da başladı. Bursa Tekstil ve Konfeksiyon Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) Konferans salonunda gerçekleştirilen açılış töreninde Ar-Ge Proje pazarı etkinliğine en fazla proje ile tasarım gönderen üniversiteler ödüllendirildi. Açılışta ayrıca Türkiye Tekstil İnovasyon Ligi'nde finale kalan 9 firmanın temsilcilerine ödülleri verildi.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan UTİB Ar-Ge Proje Pazarı Yürütme Kurulu Başkanı Ersan Özsoy, 10-15 yıl önce tekstil sektörünün geleceğinden endişe edilirken, bugün bazılarımızın hayal bile edemeyeceği seviyeye gelindiğini söyledi. Türkiye'nin dünya tekstil ihracatından aldığı payı yüzde 3'e, ev ve mekân tekstillerinde yüzde 4,5'e teknik tekstillerde ise yüzde 1,5'e kadar yükselttiğine değinen Özsoy, "Yaklaşık 2 milyon insanımıza iş imkânı sağlayarak, Türkiye'nin adeta istihdam deposu olduk. Türkiye'nin kilogram başı ortalama ihracat fiyatı 1.5 dolar seviyesindeyken, Ar-Ge ve inovasyona ağırlık veren Tekstil sektöründe bu rakam Bursa'da 8,5 dolara kadar yükselmiştir." dedi.

UTİB'in Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde hayata geçirdiği Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı'nı bu yıl 9. kez düzenlediklerini kaydeden Özsoy, geride kalan 8 yılda yaklaşık 13 bin katılımcıyla düzenlediğimiz Proje Pazarlarımıza yaklaşık 1.600 proje sunuldu. Bu projelerin 65'i sanayi alanında olmak üzere 135'i ortaklığa dönüştü. Bu yılki zirvemizde de Türkiye'mizin hedefleriyle aynı doğrultuda uzay, havacılık ve savunmadan kompozite, inşaattan spora, ekolojiden konutlara kadar teknik tekstilin kullanım alanlarındaki projelere öncelik verdik. Toplamda da 215 proje başvurusu gerçekleşti. İnşallah bu projeler de önemli ortaklıklara ve ekonomik değere dönüşecektir. Yurt içinden akademisyenlerimizle birlikte bu yıl ilk defa etkinliğimize katılım sağlayan doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencileri ile Belçika, İtalya, İspanya, İngiltere, Mısır ve Portekiz gibi ülkelerden öğretim üyeleri ve araştırmacıları da ihracatçılarımızla buluşturacağız" diye konuştu.

Sektörün geleceğine ışık tutuyor…

Organizasyonun tekstil sektörüne ciddi katkılar sağladığını belirten Bursa Vali Yardımcısı ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreter Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu ise, "BEBKA olarak, bölgemizde gelişen ve gelişmekte olan diğer sektörlerde olduğu gibi tekstil sektöründe de Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin artırılması bizim için önceliklidir. Günümüz şartlarında ulusal ve küresel rekabet gücümüzü artırmanın yolu, araştırma, geliştirme ve ileri teknolojiyi de kullanarak farklı ürün yelpazesi sunabilmekten geçmektedir. Bu nedenle 2012 yılı 4. Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi'nden itibaren BTSO ve UTİB işbirliğinde bu organizasyonu düzenlemekteyiz. Ar-Ge Proje Pazarı, uluslararası proje ve yeniliklerin paylaşıldığı, sektör için önemli adımların atıldığı, tekstil ve konfeksiyon sektörlerinin geleceğine ışık tutan bir etkinliktir" şeklinde konuştu.

Bursa, tekstilin kalbi…

Bursa'nın tekstil sektörünün kalbi olduğunu dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Karlık da, "Ülkemizin katma değerli üretim ve ihracat hedeflerinde tekstil ve konfeksiyon sektörlerinin çok önemli bir rolü bulunmaktadır. Bundan 10-15 yıl kadar önce sektörün geleceğinden endişe ediliyordu. Ancak bu karamsar tablo sektöre inancını yitirmeyen girişimcilerimiz sayesinde ortadan kalktı. Ürün kalitemiz, moda ve trendleri belirleme gücümüz, rekabet anlayışımız da kıtaların ötesinde bir üne ulaştı. Sektörün bugünkü gücünü sürdürülebilir kılması çok önemli. Bu noktada çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Tekstil İnovasyon liginin galibi Sun Tekstil oldu.

Zirvenin açılışında ayrıca Türkiye Tekstil İnovasyon Ligine katılarak finale kalan 9 firma ya ödülleri verildi. Birinciliği Sun Tekstil'in kazandığı İnovasyon Ligi'nde; Can Tekstil, Çalık Denim Tekstil Sanayi, Gamateks Tekstil Sanayi, Harput Tekstil Sanayi, Kipaş Mensucat İşletmeleri, Korteks Mensucat Sanayi, Martur Sünger ve Koltuk Tesisleri ile Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim firmalarının ödüllerini, UTİB Ar-Ge Proje Pazarı Yürütme Kurulu Başkanı Ersan Özsoy, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdulkadir Karlık ve Bursa Vali Yardımcısı ve BEBKA Genel Sekreter Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu'nun elinden aldılar.

UTİB 9. Ar-Ge Proje Pazarına En fazla proje sunan Süleyman Demirel Üniversitesi ve en fazla tasarım sunan Mersin Üniversitesi'nin temsilcilerine de birer plaket verildi.