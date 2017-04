Utaş Uşakspor Krallar Gibi

BÖLGESEL Amatör Ligi 8'inci Grup'ta son haftaya Çiğli Belediyespor ve Sökespor'la başabaş giren Utaş Uşakspor, pazartesi günü Yatağanspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek play off vizesini alırken kırmızı lacivertliler kente dönüşte büyük bir coşkuyla karşılandı.



15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda toplanan binlerce taraftar, meşale ve havi fişek gösterileri eşliğinde futbolcularını bağırlarına basarken, "Şampiyon Uşakspor" tezahüratlarında bulundular. AK Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç, Belediye Başkanı Nurullah Cahan, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar da kırmızı siyahlıların mutluluğuna ortak oldu.



Onlarca araçtan oluşan bir konvoy eşliğinde şehir merkezine giren kafile, güçlükle 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na ulaşabildi. Meydana kurulan standa tek tek çağrılan futbolcular ve teknik heyet, coşkulu kalabalığı selamladı.



"Liderliği bileğimizin hakkıyla kazandık" diyen Kulüp Başkanı Ali Rıza Çümen, "Sezon boyunca hakemlerin ve Futbol Federasbyonu'nun verdiği hatalı kararlara rağmen hedefimize ulaştık. Futbolcuları ve teknik heyetimizi kutluyorum. Öncelikli hedefimiz Play-Off'ta başarılı olup 3. Lig'e yükselmek. 3. Lig'de yeni bir yapılanmayla daha üst liglere çıkmak için çabalayacağız" dedi.



GÜMÜŞDAĞ: "BU TAKIM 3'ÜNCÜ LİG'E YÜKSELECEK"



Utaş Uşakspor teknik direktörü Hayrettin Gümüşdağ, normal sezonu lider bitirerek play off'a çıkacaklarına olan inancını bir an bile yitirmediğini belirtirken şunları söyledi:



"Tek üzüntüm, 1-0 galip durumdayken tatil edilen Ödemişspor maçınde hükmen yenik sayılmamızdı. Ona rağmen zirveyi kaptırmadık. Son derece kaliteli ve karakterli oyunculardan kurulu bir takımız. Bucak Belediyesi Oğuzhanspor ile oynayacağımız play off maçını da kazanarak 3'üncü Lig'e yükseleceğimize inanıyorum. Liderliği böylesine büyük bir coşkuyla kutlayan taraftarlarımızın, şampiyon olduğumuzda neler yapacağını merak ediyorum."



BAŞKAN CAHAN'DAN 100 OTOBÜS SÖZÜ



Uşakspor'un 2009'da 3'üncü Lig'den çekilmesiyla profesyonel liglerde temsilcisi kalmayan Uşak'ın hasretine son vereceklerini söyleyen Belediye Başkanı Nurullah Cahan ise şöyle konuştu:



"Uşak futbola aşık, futbol sevdalısı bir şehir. Kentte futbolun güçlü bir altyapısı var. Şimdi de üst yapıyı oluşturuyoruz. Ödemişspor maçında uğradığımız haksızlığa rağmen liderliği yakaladık. Uşak halkı bu meydanı doldurarak takımına ve futbola sahip çıkıyor. Biz de kenti futbol dünyasında saygın bir yere taşıyacağız. Play off maçına gitmek isteyen taraftarlar için 100 otobüs kaldıracağız."



RAKİP BUCAK BELEDİYESPOR



Bölgesel Amatör Lig 8'inci Grup'ta son haftaya 48 puanla lider giren Utaş Uşakspor, düşmeme mücadelesi veren Yatağanspor'u deplasmanda 2-1 yenerek normal sezonu 50 puanlı Çiğli Belediyespor ve 48 puanlı Sökespor'un önünde 51 puanla lider tamamladı. Statü gereği 7. Grup'u lider bitiren Burdur temsilcisi Bucak Belediyesi Oğuzhanspor'la eşleşen kırmızı siyahlı ekip, rakibiyle tarafsız sahada tek maç oynayacak. Kazanan takımın 3'üncü Lig'e yükseleceği müsabakanın yeri ve tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacak.



