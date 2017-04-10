Utaş Uşakspor Grubunda Şampiyon Oldu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grupta UTAŞ Uşakspor şampiyon oldu.



Muğla Yatağan'da oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan Uşak temsilcisi, İzmir'den gelen Çiğli Belediyespor - Sökespor karşılaşmasının sonucunun ardından şampiyonluğunu ilan etti. Ligde son haftaya girilirken 3 takımında şampiyonluk iddiası bulunurken UTAŞ Uşakspor, Yatağanspor karşısında mutlak galibiyet alıp İzmir'den gelecek sonucu bekleyecekti. Rakibini 2-1 yenen UTAŞ Uşakspor, Çiğli Belediyespor'un 3-2 galibiyeti ile sonuçlanan karşılaşmanın ardından şampiyonluğunu ilan eden takım oldu.



UTAŞ Uşakspor Kulübü Başkanı Ali Rıza Çümen şampiyonluk sonrası yaptığı kısa açıklamada; "Uşak halkına verdiğimiz sözü çok şükür yerine getirdik. Grubumuzu lider bitirdik. Önümüzde sadece tek maç kaldı. İnşallah var gücümüzle çalışıp 3. Lige adımızı yazdıracağız. Bugüne kadar bizden desteğini eksik etmeyen tüm Uşaklılara teşekkür ediyoruz." Dedi.



Öte yandan UTAŞ Uşakspor play-off da 7. Grup lideri olan Burdur ili Bucak Belediye Oğuzhan ile karşı karşıya gelecek. Federasyonun belirleyeceği tarih ve tarafsız sahada tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmayı kazanan ekip 3. Lige yükselecek. Kaybeden ekip yine diğer gruplardan gelen kaybeden bir takımla eşleşecek ve bir şansı daha olacak. - UŞAK