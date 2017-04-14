Utaş Uşakspor Eskişehir'de Turgutluspor Bursa'da

BÖLGESEL Amatör Lig'de 8'inci Grup'u zirvede bitiren Utaş Uşakspor ve 9'uncu Grup lideri Turgutluspor'un 3. Lig'e çıkma yolunda oynayacakları play off maçlarının programı belli oldu. Uşakspor, 7'nci Grup lideri Bucak Belediye Oğuzhanspor'la 23 Nisan Pazar günü saat 15.00'te Eskişehir Atatürk Stadı'nda karşılaşacak. Kazanan takımın 3'üncü Lig biletini alacağı maçta kaybeden ekip play off'a şansını 2'nci tura bırakacak ve Osmaniyespor-Yeni Altındağ Belediyespor eşleşmesinin mağlubuyla 3. Lig için son kozunu oynayacak.



Turgutluspor ise 10'uncu Grup lideri Erokspor'la 22 Nisan Cumartesi günü saat 15.00'te Bursa Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker Stadı'nda karşılaşacak. Kırmızı siyahlı ekip galip gelirse bir sezon aradan sonra yeniden profesyonel lige dönecek, kaybederse Modafenspor-Ergene Velimeşespor müsabakasında yenilen takımla eşleşecek. Bu eşleşmenin galibi 3'üncü Lig'e yükselme hakkı kazanacak. - İzmir