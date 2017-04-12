Utaş Uşakspor'da Akedemik Antrenör
BÖLGESEL Amatör Lig 8'inci Grup'ta altıncı haftada sadece bir galibiyetle sekizinci sırada devraldığı Utaş Uşakspor'la sezonu lider tamamlayıp 3'üncü Lig'in kapısına dayanan Teknik Direktör Hayrettin Gümüşdağ, futboldaki başarısının yanı sıra akademik kariyerine devam ediyor.
BÖLGESEL Amatör Lig 8'inci Grup'ta altıncı haftada sadece bir galibiyetle sekizinci sırada devraldığı Utaş Uşakspor'la sezonu lider tamamlayıp 3'üncü Lig'in kapısına dayanan Teknik Direktör Hayrettin Gümüşdağ, futboldaki başarısının yanı sıra akademik kariyerine devam ediyor. Ege'de geçmişte Göztepe, Karşıyaka, Denizlispor gibi pek çok kulüpte görev yapan Gümüşdağ yöneldiği akademik kariyerinde profesörlük için gün sayıyor. Yozgat Bozok Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı olan Doçent Doktor Gümüşdağ, teknik adamlık ve üniversite hocalığını birlikte yürütüyor.
Futbolcu olarak Polatlıspor ile Tarımspor formasıyla 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de mücadele eden 52 yaşındaki teknik adam, 1990'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisansını da ODTÜ'de yapan Gümüşdağ, doktorasını 2004'te Gazi Üniversitesi'nde tamamlayıp doçentliğini 2013'te Çorum Hitit Üniversitesi'nde aldı. TFF 1'inci Lig'de son olarak 2008'de Samsunspor'u çalıştırdıktan sonra profesyonel takımlarda görev almayı bırakıp eğitimciliğe yönelen Hayrettin Gümüşdağ, Hitit Üniversitesi'nde görevliyken 2011-12 sezonunda Çorum Belediyespor'u 3'üncü Lig'e çıkardı.
Bu sezon da 7 yıldır BAL'da yer alan Utaş Uşak'ın başına geçip pay off'a taşıyan deneyimli teknik adam, "Futbolda hep mektepli-alaylı tartışması yaşanır. Ben hem eski futbolcu hem de akademisyenim. Futbolu bıraktıktan sonra teknik adamlığı seçen bazı yıldız futbolcular bile eğitimci yönleri eksik olduğu için başarıya ulaşamıyor. Yurt dışında futbolcular teknik adam olurken sevk ve idare, davranış bilimleri, iletişim becerileri gibi eğitimler alıyor. Futbol artık bir bilim dalı ve teknik direktör, takımın kurulmasından yöneticiliğe kadar her görevi yapabiliyor. Ben sporun doğrularını uygulamaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.
Uzun soluklu kariyerinde Gençlerbirliği'nde Ümit Özat, Yozgatspor'da Gökhan Ünal, Dardanelspor'da Selçuk İnan ve Mehmet Topal, Karşıyaka'da Onur Kıvrak gibi pek çok ismin teknik direktörlüğünü yaparak yetişmelerinde pay sahibi olduğunu söyleyen Gümüşdağ, "Liglerdeki transfer tartışmaları, dedikodular, hatır-gönül transferleri, eşitsizlik beni çok soğutmuştu. Tekliflere rağmen akademik kariyere yöneldim. Çorum'da üniversitede görev yaparken aynı zamanda takımı lige çıkardım. Uşak'ta da futbolu çok seven bir taraftar, iyi bir yönetim ve başarıya aç bir takım var. Önce 3'üncü Lig, ardından üst liglere çıkacağımıza inanıyorum" dedi.
- İzmir