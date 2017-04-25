Utaş Uşakspor'da 3. Lig Sevinci

Spor Toto 3. Ligi'ne yükselen UTAŞ Uşakspor taraftarları kent merkezinde kutlama yaptı.



Spor Toto 3. Lig yükselme play-off maçında Bucak Belediyesi Oğuzhanspor'u uzatmalarda 3-1 mağlup eden UTAŞ Uşakspor takımı, gece yarısı kente geldi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapılan kutlamada, futbolcular tek tek anons edilerek kurulan sahneye davet edildi. Taraftarlar, 3. Lig'e çıkmanın mutluluğunu yaşadı.



Belediye Başkanı Nurullah Cahan, kutlamada yaptığı konuşmada, 3. Lig'de de başarılı olacaklarını belirterek, "Bizim için maç yeni başlıyor." dedi.



Takımın eski gücüne tekrar kavuşacağını ifade eden Cahan, "Söz verdiğimiz gibi takımımızı 3. Lig'e çıkardık. Bundan sonra tüm Uşaklılar olarak daha fazla takımımızın arkasındayız. İnşallah bizler bir ve beraber oldukça da aşamayacağız hiçbir engel yoktur." diye konuştu.



Havai fişek gösterisinin ardından kutlamalar son buldu.