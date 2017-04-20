Utaş Uşakspor-Bucak Belediye Oğuzhanspor Karşılaşması 24 Nisan Pazartesi Gününe Ertelendi

BÖLGESEL Amatör Lig'de 8'inci Grup'u lider bitirerek play off oynamaya hak kazanan Utaş Usakspor'un 3'üncü Lig'e çıkma yarışında Bucak Belediye Oğuzhanspor'la oynayacağı maç, 23 Nisan Pazar gününden 24 Nisan Pazartesi gününe ertelendi.



Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmanın oynanacağı Eskişehir'de aynı gün TFF 1'inci Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren Eskişehirspor-Sivasspor mücadelesi olduğu için tarih değişikliğine gitti. Amatör kategoriden profesyonel lige çıkacak takımı belirleyecek final niteğindeki müsabaka, Eskişehir Atatürk Stadı'ndan Yeni Eskişehir Stadı'na alındı. - İzmir