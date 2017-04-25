Utaş Uşakspor'a 10 Bin Taraftarından 'Şampiyon' Tezahüratı

BİR dönem 1'inci Lig'de fırtına gibi esen Uşakspor'un önce 2'nci Lig'e, ardından 3'üncü Lig'e düştükten sonra 2008-09 sezonunun devre arasında kendisini feshetmesiyle profesyonel futbolda temsilcisi kalmayan Uşak'ın 8 yıllık hasreti sona erdi.



Bölgesel Amatör Lig 8'inci Grup'u lider bitiren Utaş Uşakspor, pazartesi günü Eskişehir'de oynanan play off 1'inci kademe maçında 7'nci Grup lideri Bucak Belediyesi Oğuzhanspor'u uzatmalarda bulduğu gollerle 3-1 yenerek 3'üncü Lig vizesini aldı. Belediyenin tahsis ettiği 100 otobüsün yanı sıra özel otomobilleriyle Eskişehir'e giden yaklaşık 5000 Uşaklı futbolsever, takımlarına inanılmaz bir destek verdi, şampiyonluğun ardından Uşak'a dönüşlerinde adeta yer yerinden oynadı.



MEŞALELİ KARŞILAMA



Eskişehir'den dönen taraftarlarla Uşak'taki futbolseverlerin oluşturduğu 10 bin kişi, şehirde karnaval havası estirdi. 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nı dolduran taraftarlar, kafile otobüsünü havai fişek, meşale ve "Şampiyon" tezahüratlarıyla karşılatdılar.



Takımı Eskişehir'de yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Nurullah Cahan, "Bizim için maç şimdi başlıyor. Uşak halkı daha büyük zaferlerle hazır olsun" dedi. Sözlerini tutup takımlarını 3'üncü Lig'e çıkardıklarını belirten Başkan Cahan ise, "Önümüzdeki engelleri birer birer aşıp, Utaş Uşakspor'u Süper Lig'e taşıyacağız. Uşak'ın gücünü tüm Türkiye'ye yeniden göstereceğiz. Şampiyonluk şehrimize, takımımızaı ve tüm Uşaklılara hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.



- Uşak