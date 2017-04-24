Utaş Uşakspor 3. Lig'e Çıktı

Bölgesel Amatör Lig play-off müsabakasında Utaş Uşakspor, Bucak Belediye Oğuzhanspor'u uzatma devresi sonunda 3-1 yenerek, Spor Toto 3. Lig'e yükseldi.



Yeni Eskişehir Stadı'nda oynanan maçın 52. dakikasında Utaş Uşakspor, Burhan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı, bu sonuçla tamamlandı.



Maçın 90+4. dakikasında Bucak Belediye Oğuzhanspor, Erol'un attığı golle beraberliği yakaladı. Norma süresi 1-1 berabere tamamlanan müsabakanın 113. dakikasında Salih'in golüyle bir kez daha öne geçen Utaş Uşakspor aynı dakika içinde İbrahim'in fileleri havalandırmasıyla farkı ikiye çıkardı: 3-1.



Karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan Utaş Uşakspor, 3. Lig'e çıkmaya hak kazandı.