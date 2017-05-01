Utah Jazz Konferans Yarı Finalinde

NBA'de Utah Jazz, Los Angeles Clippers'ı 104-91 yenerek konferans yarı finaline yükseldi.



Los Angeles Clippers deplasmanına çıkan Utah Jazz, parkeden 104-91 galip ayrıldı ve konferans yarı finaline çıktı. Jazz'da Gordon Hayward 26 sayı ve 8 ribaundla, ev sahibi ekipte de DeAndre Jordan 24 sayı, 17 ribaund ile öne çıkan isimlerdi. Doğu Konferansı Yarı Final Serisi ilk maçında ise Boston Celtics, Washington Wizards'ı 123-111 yendi ve seride 1-0 öne geçti. Celtics'te Isaiah Thomas 33 sayı attı, 9 asist yaptı. Al Horford 21 sayı, 10 asist üretirken, Jae Crowder'dan 24 sayı geldi. Washington Wizards'ta ise Bradley Beal 27 sayıyla oynarken, John Wall 20 sayı ve 16 asistle double-double'a imza attı.



(İHA)