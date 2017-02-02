Usulsüz Dinleme Sanıkları Fetö'den Hakim Karşısında

Eskişehir'de usulsüz dinleme yaptıkları iddiasıyla yargılanan 25 emniyet personeli, haklarında açılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakim karşısına çıktı.



Eskişehir'de haklarında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, kurulan örgüte üye olmak, gizlilik ihlalinde haberleşme içeriklerinin kaydedilmesi, haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, kamu görevlisinin suçu bildirmemesi, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, kanunen yok edilmesi" suçlarından dava açılan 25 sanığın yargılanmasına 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanılmıştı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 25 sanık hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 12'sinin Bylock kullandığı, diğer 13 sanığın ise FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu tespit edilmişti. Bunun üzerine 15 sanık tutuklanırken, 10 sanık tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.



Usulsüz dinlemeden dolayı yargılanan 25 sanık hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açılan dava birleştirildi. Sanıkların FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2. Ağır Mahkemesi'nde yargılanmalarına başlanıldı. Duruşmaya Eskişehir dışında tutuklu bulunan sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, diğer tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra avukatlar ve yakınları duruşmada hazır bulundu. Farklı dosyadan bugün ilk kez hakim karşısına çıkan sanıklar, suçsuz olduklarını ve örgüt üyeliklerinin bulunmadığını savunarak, tahliyelerini talep etti.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Niyazi İren ve Nizamettin Beşkaya'nın tutuksuz yargılanmasına, diğer sanıkların ise mevcut durumlarının devamına karar vererek, duruşmayı eksiklerinin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi. - ESKİŞEHİR