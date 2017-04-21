Usulsüz Akaryakıt Satışına Ceza

Eskişehir'de usulsüz akaryakıt satışı yaptığı ileri sürülen bir istasyona cezai işlem uygulandı.



Alınan bilgiye göre, Sivrihisar ilçesi Oğlakçı mahallesinde H.İ.Y.'in işlettiği bir akaryakıt istasyonda inceleme yapan jandarma ekipleri, müşterinin belirttiği yakıt ile verilen akaryakıt arasında usulsüz yapıldığını tespit etti. Jandarma ekipler, işletmeye cezai işlem uyguladı. - ESKİŞEHİR