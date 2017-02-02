Üstüntaş, Biathlon Dünya Şampiyonası İçin Slovenya'da Kampa Girdi

RİZE'de yapılan 2'nci Biathlon Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Kayseri Erciyes A.Ş. Kulübü sporcusu Mehmet Üstüntaş, Avusturya'da yapılacak Dünya Şampiyonası için Slovenya'da kampa girdi.



Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Türkiye Kayak Federasyonu tarafından 10 ilden 110 sporcunun katılımıyla 2'nci Biathlon Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonada 2.5 kilometrelik kayaklı koşu ile parkuru tamamlayan sporcular, ayakta ve yerde yatarak 4.5 kilo ağırlığındaki yivli 22 kalibrelik ateşli tüfekle 5'er atış yaptı. Erciyes A.Ş Kış ve Doğa Sporları Kulübü ve Biathlon Milli Takım sporcusu Mehmet Üstüntaş da Türkiye birincisi oldu. Milli sporcu, Türkiye Şampiyonasından sonra, 6-19 Şubat tarihleri arasında Avusturya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası için Slovenya'da kampa girdi.



Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, "Kayak sporcuları yetirmeyi önemsiyoruz ve tamamen profesyonel sporcu yetiştirme hedefiyle şirketimiz bünyesinde kurduğumuz kulüp sporcularının da böyle önemli başarılara imza atması bizi gururlandırıyor. Bu başarıların devamını diliyorum. Biathlon Türkiye Şampiyonası'nda birinci olarak Avusturya'da yapılacak olan Dünya Kupası'nda hem şehrimizi hem de ülkemizi temsil edecek olan sporcumuz Mehmet Üstüntaş'ı tebrik ediyorum. Bayrağımızı göndere çektirip derece ile dönmesini ümit ediyoruz" dedi.



- Kayseri