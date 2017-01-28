ÜSTÜN ZEKALI ve ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ
Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Hasret NUHOĞLU (Maltepe Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü)
Özgeçmiş: http://egitim.maltepe.edu.tr/fakulte/akademikkadro
ÖNEMLİ HATIRLATMA!
Belgelendirme: Katılımcılara, PROLOG TURKEY & DİLGEM onaylı 4 ders saati süreli KATILIM BELGESİ verilecektir.
Kayıt:
Kayıt için katılımcıların aşağıdaki hesap numarasına seminer ücretini yatırdıktan sonra seminer adıyla birlikte adı-soyadı, telefon numarası bilgilerini dilgem@dilgem.com.tr mail adresine e-mail atmaları gerekmektedir.
http://www.prologturkey.com/tr/egitim-ve-seminerlerimiz--k linkine tıklayarak ürün satın alır gibi semineri satın almaları gerekmektedir.
Hesap Adı: DİLGEM Eğitim Öğretim Danışmanlık ve Yayıncılık Ltd. Şti.
BANKA Adı: Yapı Kredi Bankası Pendik Aydınlıyolu Şubesi (517)
IBAN NO: TR29 0006 7010 0000 0046 3583 98
Kontenjan: 60 kişi ile sınırlıdır.
Ücret:
Mezun: 60 TL
Öğrenci: 50 TL
Grup Katılım: 5 Kişi üzeri katılımlar öğrenci ücreti üzerinden ücretlendirilir.
Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi
ÜSTÜN ZEKALI ve ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİÖğretim Elemanı: Doç. Dr. Hasret NUHOĞLU (Maltepe Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü)Özgeçmiş: http://egitim.maltepe.edu.
ÜSTÜN ZEKALI ve ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ