Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi

ÜSTÜN ZEKALI ve ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİÖğretim Elemanı: Doç. Dr. Hasret NUHOĞLU (Maltepe Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü)Özgeçmiş: http://egitim.maltepe.edu.

Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi

ÜSTÜN ZEKALI ve ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ

Öğretim Elemanı:  Doç. Dr. Hasret NUHOĞLU (Maltepe Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü)

Özgeçmiş:  http://egitim.maltepe.edu.tr/fakulte/akademikkadro

ÖNEMLİ HATIRLATMA!

Belgelendirme:  Katılımcılara, PROLOG TURKEY &  DİLGEM onaylı 4 ders saati süreli KATILIM BELGESİ verilecektir.

Kayıt:

Kayıt için katılımcıların aşağıdaki hesap numarasına seminer ücretini yatırdıktan sonra seminer adıyla birlikte adı-soyadı, telefon numarası bilgilerini dilgem@dilgem.com.tr mail adresine e-mail atmaları gerekmektedir.

http://www.prologturkey.com/tr/egitim-ve-seminerlerimiz--k linkine tıklayarak ürün satın alır gibi semineri satın almaları gerekmektedir.

Hesap Adı: DİLGEM Eğitim Öğretim Danışmanlık ve Yayıncılık Ltd. Şti.

BANKA Adı:  Yapı Kredi Bankası Pendik Aydınlıyolu Şubesi (517)

IBAN NO:  TR29 0006 7010 0000 0046 3583 98



Kontenjan:  60 kişi ile sınırlıdır.

Ücret:

Mezun: 60 TL

Öğrenci: 50 TL

Grup Katılım: 5 Kişi üzeri katılımlar öğrenci ücreti üzerinden ücretlendirilir.

Kaynak: Etkinlik.io

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