Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi

ÜSTÜN ZEKALI ve ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ



Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Hasret NUHOĞLU (Maltepe Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü)



Özgeçmiş: http://egitim.maltepe.edu.tr/fakulte/akademikkadro



ÖNEMLİ HATIRLATMA!



Belgelendirme: Katılımcılara, PROLOG TURKEY & DİLGEM onaylı 4 ders saati süreli KATILIM BELGESİ verilecektir.



Kayıt:



Kayıt için katılımcıların aşağıdaki hesap numarasına seminer ücretini yatırdıktan sonra seminer adıyla birlikte adı-soyadı, telefon numarası bilgilerini dilgem@dilgem.com.tr mail adresine e-mail atmaları gerekmektedir.



http://www.prologturkey.com/tr/egitim-ve-seminerlerimiz--k linkine tıklayarak ürün satın alır gibi semineri satın almaları gerekmektedir.



Hesap Adı: DİLGEM Eğitim Öğretim Danışmanlık ve Yayıncılık Ltd. Şti.



BANKA Adı: Yapı Kredi Bankası Pendik Aydınlıyolu Şubesi (517)



IBAN NO: TR29 0006 7010 0000 0046 3583 98







Kontenjan: 60 kişi ile sınırlıdır.



Ücret:



Mezun: 60 TL



Öğrenci: 50 TL



Grup Katılım: 5 Kişi üzeri katılımlar öğrenci ücreti üzerinden ücretlendirilir.