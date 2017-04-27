Üstün Yetenekli ve Deha Çaplı Çocukların Hikayesi Bu Kitapda

Tüm bu soruları 'Yerüstü Hazinelerimiz' adlı kitabında ele alarak çözüm önerileri sunan Türkiye Üstün Zekâlı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı (TÜZDEV) Genel Başkanı Opr. Dr. Kemal Tekden, "Üstün vasıflı çocuklar tüm toplumlar için yerüstü hazineleridir. Türkiye'nin en büyük israfı, ihmal edilen üstün zekalı çocuklarımızdır" diyor

İyi yetişmiş insan gücünün tarihin hiçbir döneminde bugünkü kadar önemli olmadığını savunan Opr. Dr. Kemal Tekden, TÜZDEV tarafından yayımlanan 'Yerüstü Hazinelerimiz' kitabında, "İnsanlık tarihi incelendiğinde, dünyayı şekillendirenlerin pasif çoğunluk değil sınırlı sayıdaki üstün potansiyelli insanlar olduğunu görürüz. Üstün vasıflı çocuklar, tüm toplumlar için yerüstü hazineleridir" şeklinde çarpıcı bir tespitte bulunuyor.

TOPLUMUN ÖNÜNÜ AÇABİLECEK BÜYÜK BİR GÜÇ

Üstün zekâlı ve yetenekli çocukların, toplumun önünü açabilecek büyük bir güç olduğunu vurgulayan Kemal Tekden, şunları söylüyor: "Ülkemizin önemli bir yerüstü hazinesi olan üstün zekâlı ve yetenekli çocukların kıymetini bilmek ve bu çocukların özel eğitim ihtiyaçlarını karşılamak en büyük amacımız. TÜZDEV olarak, uzun yıllardır bu alanda çalışmalar yapıyor, dünyadaki gelişmeleri ve bilimsel araştırmaları takip ediyoruz. Yerelden evrensele bilgimizi, kültürümüzü ve değerlerimizi taşıyoruz. Türkiye'nin en büyük israfının ihmal edilen özel yetenekli çocuklarımız olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Bu israfa dur demek ve beşeri sermayemizi kuyumcu titizliği ile işleyebilmek için konuyu her alanda bütüncül bir yaklaşımla, disiplinler arası iş birliği yaparak ele almayı hedefliyoruz."

ÇOCUKLARINI İYİ EĞİTİMDEN GEÇİRİP DE KALKINMAMIŞ ÜLKE YOK

'Yerüstü Hazinelerimiz' kitabı ile üstün zekâlı çocukların eğitiminin önemine dikkat çekmek isteyen Kemal Tekden, "Üstün potansiyelli çocukların eğitimi bir ayrıcalık değil, kesinlikle bir ihtiyaç. Bu çocuklar en iyi şartlarda, hem milli hem evrensel ölçülerde yetiştirilmeli. Tüm mücadelemiz, üstün zekalı çocukların eğitiminin ülkemizde 'milli' mesele olarak ele alınması ve bir devlet politikası haline getirilmesi için. Hepimiz biliyoruz ki, çocuklarını iyi eğitimden geçirip de kalkınmamış ülke yoktur" diyor.

BU ÇOCUKLARA YATIRIM ÜLKE STRATEJİSİ OLMALI

"Yer üstü hazinelerinin değerini bilmeyen milletler, yeraltı zenginliklerine sahip çıkamazlar" vurgusu yapan Kemal Tekden ekliyor; "Nitelikli beyin gücü oluşturan milletler, dünya üzerinde daima güç sahibi olmuştur. Türkiye'de milli servet sayılabilecek yüz binlerce üstün zekâlı/yetenekli, birkaç bin de deha potansiyelli çocuk olduğunu tahmin ediyoruz. Bu çocuklara yatırım ülkemizin en önemli stratejik projesi kabul edilmeli."