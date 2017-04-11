Üstgeçitte, İntihara Kalkıştı

AKSARAY Emniyet Müdürlüğü binası önündeki üst geçitte çıkıp, atlamak için intihar girişiminde bulunan 37 yaşındaki Murat K. polis tarafından kurtarıldı.



Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Aksaray- Ankara karayolundaki Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü binası önündeki üst geçitte meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, 1 kişinin üst geçit bariyerlerinden sarkıp, atlamak istediğini fark etti. Bunun üzerine karayolu ulaşıma kapandı, ardından itfaiye ve sağlık görevlilerine haber verildi. Polis, intihar girişiminde bulunan Murat K.'nin yanına gidip ikna etmeye çalıştı. Psikolojik bunalıma girdiği öne sürülen Murat K., ikna çalışması sırasında bir anlık dalgınlığından faydalanıp, polis tarafından çekilerek kurtarıldı. Murat K. daha sonra sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye kaldırıldı.



- Aksaray