Ustek'te Görev Dağılımı Yapıldı

Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Kültürel İlişkiler Birliği (USTEK) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Başkanlığına Şükrü Özek, Genel Sekreterliğine Yalçın Bayar getirildi.



USTEK'ten yapılan yazılı açıklamada, birliğin, Bakanlar Kurulunun 2016/8952 sayılı kararıyla, Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla kurulduğu belirtildi.



İlk genel kurulda yönetim kuruluna seçilen üyeler arasında görev dağılımının yapıldığı ifade edilen açıklamada, Şükrü Özek'in Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Başkanlığa, Yalçın Bayar'ın Genel Sekreterliğe, Ruhi Kurnaz, Fevzi Genç, Ercan Kınacı, Şamil Ulukorkut, Ali Karadeniz, Naime Çetin ve Ali Çiftci'nin ise Genel Başkan yardımcılıklarına getirildiği bildirildi.



USTEK Genel Başkanı Özek, birliğin misyon ve hedefleri doğrultusunda çalışmalarına başlayacaklarını belirtti.



Her geçen gün USTEK'e ihtiyacın biraz daha kendini hissettirdiğini kaydeden Özek, "Görev dağılımının ardından kısa sürede faaliyetlerimize başlayarak, el birliğiyle ülke sorunlarına el atacağız. Ülkemizin gelişmesinde, sektörlerin kalkınmasında ve kamu kurumları ile özel sektör arasında köprü oluşturma noktasında üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.