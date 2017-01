Kalandar Soğuğu filminin yönetmeni Mustafa Kara, "Ustalarla Yeşilçam Söyleşileri"nde tecrübelerini sinemaseverlerle paylaştı.



Film Yapımcıları Meslek Birliğince (FİYAB) Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde düzenlenen "Ustalarla Yeşilçam Söyleşileri" etkinliğinin ilk konuğu, Kalandar Soğuğu filminin yönetmeni Kara oldu.



Kalandar Soğuğu filminin çekimleri sırasında yaşanan sıkıntılar hakkında bilgi veren Kara, filmin 3 yıl içinde çekildiğini söyledi.



Türk toplumunun kendisini tarif ederken başkalarına öykündüğünü belirten Kara, "Bu anlamda birininin var ettiği, anlattığı yerden öykünerek cümleler kuruyoruz. Bir insan her şeyden önce kendine dönmeli, kendi mekanına, kendi ait olduğu toprağa dönmeli. Kültüründen bir şey üreterek içindeki bulunduğu soruna cevap bulmalı. Bu anlamda Kalandar Soğuğu da bu öykünmelerden, yaşadıklarımdan ve benim için sorun olanın üzerinden bir kapı aralamış olabilir. Bunun örneklerini görmekteyiz çünkü hala doğayla toprakla olan ilişkimiz kesilmemiş bir ülkeyiz." dedi.



Kara, filmde alışagelmiş metodların dışında çekimler yapmaya çalıştıklarını, bu nedenle çekimleri uzun bir zaman diliminde tamamladıklarını vurguladı. Küçük bir kast ekibiyle çalıştıklarını anlatan Kara, şunları kaydetti:



"Bu çekim metodlarını ne Türkiye'de ne de dünyada ilk deneyen kişiyim. Benden önce bir sürü usta var benzer yöntemlerle film çeken. 5-6 kişiyle film çekmeye çalıştım, uzun süreye yaydım. 'İyi bir film yapabilmek için muhakkak uzun süre çalışacaksın, zamana yayacaksın ya da böyle küçük ekiple çekeceksin' diye bir kural yok. Her filmin kendine göre bir metodu olduğunu düşünüyorum. Bunun ötesinde önemli olan içerikte ne söyleyeceğinize dair bir olgunluğun oluşması gerekiyor."



Söyleşinin moderatörlüğünü yapan Yapımcı-Yönetmen Nazif Tunç ise insan hakikatini doğa içerisinde çözmeye çalışan bir akımın Türk sinemasında başarıyla işlendiğini ifade etti.



Kalandar Soğuğu ile bu tür filmlere yönelişin olabileceğinin altını çizen Tunç, "Bir ara kişisel insan problemlerini kapalı ortamlarda anlatmayı seven filmler izledik. Bir hayli moda oldu bu fimler ama şu anda Kalandar Soğuğu'nun festivallerde ödüller almasının yönetmenlerin biraz yönelişlerini buraya doğru çekeceğini düşünüyorum." diye konuştu.