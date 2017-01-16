Ustalardan kahkaha dolu bir oyun Ahududu MOİ Sahne'de

İstanbul'un en renkli sahnesi MOİ Sahne dünyanın en sevilen oyunlarından birini tiyatroseverlere sunuyor. Tiyatrodan önce 'Arsenic and Old Lace' ismiyle film olarak izleyiciyle buluşan, kara komedi 'Ahududu' Türkiye'de daha önceleri Suna Pekuysal, Vasfi Rıza Zobu, Ani İpekkaya gibi büyük isimler tarafından sergilenmişti.

Melek Baykal yıllar sonra sahnede

Oyunun yeni prodüksiyonunda Suna Keskin ve uzun bir aradan sonra tiyatroya dönen Melek Baykal yer alıyor. Kadrodaki diğer isimler ise Nedim Saban, Cem Güler, Halim Ercan, Bülent Seyran, Dicle Alkan, Birol Engeler ve Özgür Yetkin. 20 Ocak 2017, Cuma günü saat 20.30'da MOİ Sahne'de sergilenecek 'Ahududu'da başroldeki iki yaşlı kadın Müşfike ile Mürşide'nin insanları huzura kavuşturmak, yalnızlıklarından kurtarmak için buldukları yöntemi ve çevresindekilerin hikayesini anlatıyor.