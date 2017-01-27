Ustalara Saygı Gecesi'nin Konuğu İdil Biret Oldu

Beşiktaş Belediyesi, bu yıl ilkini gerçekleştirdiği 'Ustalara Saygı Gecesi'nde dünyaca ünlü piyanist İdil Biret'i konuk etti.



12 yıldır gelenekselleşmiş bir şekilde devam eden Ustalara Saygı etkinliklerinin ilki bu sene Fulya Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Beşiktaş Belediyesinin gerçekleştirdiği gecenin konuğu dünyaca ünlü piyanist İdil Biret oldu. Haliç Üniversitesi Korosu eşliğinde okunan İstiklal Marşı ile başlayan programda ünlü piyanist İdil Biret'in hayatını konu edinen belgesel gösterimi gerçekleştirildi. Belgesel gösteriminin ardından İdil Biret, hayatı ve piyanoya olan tutkusu hakkında sohbet etti. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, gazeteci, yazar ve eleştirmen Hayati Asılyazıcı ve İdil Biret'in katıldığı programın sunuculuğunu ise ekranların sevilen yüzü usta oyuncu Gülsen Tuncer yaptı.



"İdil Biret'in önünde saygıyla eğiliyorum"



Beşiktaş Belediyesinin sanata verdiği önemi vurgulayan Belediye Başkanı Murat Hazinedar, "Bugün Türkiye'nin en büyük bütçesine sahip Beşiktaş Belediyesinin kültür ve sanat bütçesini Türkiye'nin en iyi sanatçıları yönetiyorlar. Dolayısıyla kültür ve sanata dair yetkimizi sanatın içinden olan Devlet Opera Balesinden, Devlet Tiyatrosundan, sinemadan birçok sanatçının olduğu bir büyük sanat kurulu ile yönetiyoruz 2 senedir. Bu doğrultuda onların kararlarına uymaya çalışıyoruz biz de. Ben de İdil Biret hanımefendinin saygıyla önünde eğiliyorum. Ustalara Saygı programının en anlamlı konuklarından birisi oldunuz, teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL