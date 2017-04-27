Ustalar Çıraklara Deneyimlerini Aktardı

Hayat Vakfı Malatya Şubesi tarafından, "Çıraklıktan Ustalığa Diriliş Nesli Öğrenci Buluşması" adlı program gerçekleştirildi. Program kapsamında meslekte uzun yıllar geçirmiş olan deneyimli doktorlar, doktor adaylarına tecrübelerini aktardılar.



2 gün süren program kapsamında, Malatya Turgut Özal Tıp Fakültesi öğrencileri ve çevre illerdeki tıp fakültesi öğrencilerinin de katılımıyla çeşitli söyleşiler ve gezi programları gerçekleştirildi.



Bir otelde düzenlenen program kapsamında ilk olarak İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat tarafından genç doktor adayları ile sinevizyon eşliğinde "Hekimliğe İlk Adım" konulu bir söyleşi gerçekleştirildi.



Söyleşi sırasında öğrencilere, doktorluğa ilk adımı attığı günlerden kesitler de sunan Prof. Dr. Akpolat, çeşitli nasihatlerde bulunarak hekimlik vizyonu noktasındaki tecrübelerini paylaştı.



İnönü Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Aslan ise "Sezai Karakoç Okumaları" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Daha sonra örnek hekimlik hayatı ile özellikle genç doktorların gönlünde taht kurmuş olan Operatör Doktor Salih Selman tarafından da genç hekim adaylarına çeşitli tavsiyeler verildi.



Yoğun öğrenci katılımının olduğu programda yer alan öğrenciler, düzenlenen etkinliğin kendileri açısından büyük önemi olduğunu belirterek, başta Hayat Vakfı Malatya Şubesi yöneticileri olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ettiler. - MALATYA