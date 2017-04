Usta: 'Trabzonspor Son Noktaya Kadar Hakkını Savunacak'

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, 2010-2011 sezonuyla ilgili sonuna kadar haklarını savunacaklarını söyledi.



Başakşehir'deki bir alışveriş merkezinde bordo-mavili takımın ürünlerini satan TS Club'ın açılışına katılan Başkan Usta, gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Futbolda 2010-2011 sezonuna ilişkin şike davası kapsamında haklarının verilmediği gerekçesiyle Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) yaptıkları başvurunun reddedilmesiyle yeni yol haritalarını açıklayan Usta, şunları kaydetti:



"Şu anda yabancı hukukçularımız ve buradaki arkadaşlarımızla bir değerlendirme içerisindeyiz. FIFA'ya başvuru tabii ki yapacağız ama önce İsviçre Federal Mahkemesine mi, yoksa FIFA'ya mı başvuru yapacağız, onu tartışıyoruz. Yakında belli olacak. Her zaman dediğim gibi bu bir süreç. Bu süreçte Trabzonspor sonuna kadar elbette devam edecek. Bazen insanların kafasının karışık olduğunu görüyorum. Kimse merak etmesin, Trabzonspor ne gerekiyorsa bu yolculukta sonuna kadar en ciddi şekilde gerekeni yapacak. Artık bu polemiğin ortadan kalkmasını istiyorum. Çok net şekilde söylüyorum ki Trabzonspor FIFA'ya gidecek. Trabzonspor, son noktaya kadar hakkını savunacak. Burası Trabzonspor, burada işler aksamadan yapılır, herkes rahat olsun."



"Trabzonspor'un geleceği yer çok iyi olacak"



Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında önemli bir çıkış yakaladığını belirten Usta, bordo-mavilileri iyi bir gelecek beklediğini dile getirdi.



Bir süreçten geçtiklerini ve bunun başında biraz sıkıntı yaşadıklarını anlatan bordo-mavili kulübün başkanı, "İkinci yarıda bambaşka bir takım olduk. Geleceğe doğru emin adımlarla gidiyoruz. Doğru işler yaptıkça doğru sonuçlar da gelecek. Sadece sportif alanda değil ekonomik alanda da yapılanma içerisindeyiz. Hep beraber göreceğiz ki Trabzonspor'un geleceği çok iyi olacak." ifadelerini kullandı.



Camiaya yeni bir mağaza daha kazandırdıkları için de mutlu olduklarını aktaran Usta, "Trabzospor'da mağazacılık önemli. Taraftara ulaşmanın en kolay yollarından birisi. Geldiğimiz günden bu yana aslında TS Club'larda yeni bir yapılanma içerisindeyiz. Taraftarımıza her yerde yakın olmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti



Onur Kıvrak: "Yeni sezona bomba gibi gireceğiz"



Trabzonspor'un kalecisi Onur Kıvrak, Spor Toto Süper Lig'de bu sezonu en iyi şekilde bitirip gelecek sezona bomba gibi girmek istediklerini aktardı.



Sezonun ikinci yarısında iyi bir performans gösterdiklerini vurgulayan Onur, Süper Lig'in 22 Nisan Cumartesi günü oynayacakları Antalyaspor maçının önemine de dikkati çekerek şöyle konuştu:



"Çok önemli bir maç oynayacağız. Kazanacağımızı düşünüyorum. İyi oyunumuzu devam ettirmek için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah kazanırız. Beşiktaş maçında biraz sendeledik ama güzel oynadık. Sezonu iyi tamamlayıp yeni sezona da bomba gibi girmek istiyoruz."



Sarı kart cezası nedeniyle Antalyaspor deplasmanında oynayamayacağını hatırlatan tecrübeli file bekçisi, "Takım benim eksikliğimi yaşamayacaktır. Benim kalbim her zaman onlarla. Esteban oynayacak benim yerime. Kendisi çok iyi bir kaleci. Trabzonspor bünyesindeki her futbolcu çok kaliteli. İnşallah Esteban da en iyi mücadelesini yapar ve kazanan taraf biz oluruz." diyerek sözlerini tamamladı.