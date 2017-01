Usta Sanatçılar Teröre 'Dur' Demek İçin Toplandı

Sanatçılar teröre karşı birlik ve beraberlik mesajı vermek için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bir araya geldi. Erhan Yazıcıoğlu'nun çağrısı ile toplanan sanat camiasından isimler, oradan Şehitler Tepesi'ne geçerek karanfil bıraktı. İstanbul Şehir Tiyatroları Eski Genel Sanat Yönetmeni Erhan Yazıcıoğlu açıklamasında, "Birlik beraberliğin bir panzehir olduğuna inanıyorum. Bu birlik beraberliği göstermek üzere toplandık" ifadelerini kullandı.



İstanbul Şehir Tiyatroları Eski Genel Sanat Yönetmeni Erhan Yazıcıoğlu'nun çağrısı ile toplanan sanat camiasından isimler, Şehitler Tepesi'ne karanfil bıraktı. Yazıcıoğlu yaptığı açıklamada, birlik ve beraberliğin gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye çok değerli bir ülke. Bütün dünyanın gözü bizim ülkemizde. O zaman bizim biraz daha sıkı durmamız gerekiyor. Birlik beraberliğin bir panzehir olduğuna inanıyorum. Bu birlik beraberliği göstermek üzere toplanmaya çalışıyoruz. Eğer terör İzmir'e kadar geldiyse demek ki teröristlerin denize dökülmesi çok yakın bir zamandır. Biz de sanata ve sanatçıya verilen önemle terörü durdurabiliriz" ifadelerini kullandı.



"Devletimizin yanında olacağız"



Tiyatro sanatçısı Süheyl Uygur, sanatçılar olarak devletin yanında olduklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Tek yürek olarak terörü lanetlemek için geldik. Böyle bir birlikteliğe her zaman ihtiyacımız var. Bu ülke bizim bu vatan bizim. Biz sonuna kadar milletimizin yanında olmak zorundayız. Alçak terör örgütlerine bu ülkeyi telsim edemeyiz. Şehir tiyatroları olarak ve sanatçılar olarak devletimizin yanında olacağız. Bu ülke bizim ve teröre teslim olmayacağız. Sonuna kadar bu ülkeye sahip çıkacağız."



"Terörü lanetliyoruz"



Oyuncu ve sunucu Selçuk Yöntem de şehitlere rahmet dileyerek, "Sanatçılar olarak terörü lanetliyoruz. Terör eylemlerinde hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Her zaman teröre hayır" dedi.



"Türk halkı bu oyunlara gelmeyecek"



Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğini vurgulayarak, "Her şeye rağmen dimdik ayakta durmalıyız. Zaten onların yapmak istedikleri bu, bizi hayattan kesmek, sokaktan evimize tıkmak, bizi mutsuz görmek, birbirimize düşürmek. Ama çok şükür ki Türk halkı bu oyunlara gelmeyecek. Biz bu insanlık dışı olaylardan birlik ve beraberlik içinde çıkacağız" diye konuştu.



"Dik durmalıyız"



Oyuncu Zihni Göktay da teröre karşı dik durulması gerektiğini söyleyerek, şöyle devam etti:



"Dik durmaya gayret ediyoruz. Sinmeden, kabuğumuza çekilmeden. Halkın arasındayız ve sanatımıza devam ediyoruz. Perdelerimizi açıyoruz. Salonlarımız dolu. Kimse korkarak tiyatroya gelmemezlik yapmıyor. Biz de onlara örnek olarak bir adım önde giderek böyle bir paranoya içinde olmuyoruz. Ben şahsen kamu arasındayım. Otobüste, trende, metroda halkın arasında dolaşıyorum. Kökten çözüme ulaşması lazım. Bizim düşmanlarımız çok. Onlarla başa çıkmak lazım. Batı'nın her zaman hedefi halindeyiz."



"Keşke terör olmasa"



Oyuncu Sinan Bengier, savaşsız bir dünya dilediğini vurgulayarak, "Keşke terör olmasa, keşke savaşlar olmasa. Ben bunu 69 senedir diliyorum. ya sesimizi duymuyorlar ya da onların canı yanmıyor. Savaşsız bir dünya diliyorum. İçimiz acıyor. Bu ülke zor insanlar ülkesi. Güzel yaşamayı hak ediyoruz" şeklinde konuştu.



Oyuncu Gülsüm Alkan ise, "Bugün sanatçılar ve sanatseverler olarak teröre 'dur' demek için buradayız. Toplum olarak birlik olmamız gereken günlerden geçiyoruz. Her türlü teröre 'hayır' diyoruz. Toplumu birlik ve beraberliğe çağırıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL