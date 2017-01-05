Usta şair Pablo Neruda'nın yeni bulunmuş şiirleri

Ayaklarına Dokunurum Gölgede

"Neruda, bütün dillerde 20. yüzyılın en büyük şairi."

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

"Ayaklarına dokunurum gölgede, ellerine ışıkta,

yol gösterir bana kartal gözlerin uçarken de

Matilde, ağzından öğrendim öpüşlerle,

öğrendi dudaklarım hemhal olmayı ateşle.

Ah o kesin yulaf mirası bacaklar,

kırların kalbine

uzanan savaş,

dayadım da kulaklarımı sinene

kanım işledi o saat dağlı sesine."

Kitapta ayrıca şiirlerin Neruda'nın elyazısıyla yazılmış, orijinal halleri de bulunuyor. Şairin karısı Matilde'den esinlenerek yazdığı şiirler bir önsöz ve kapsamlı notlarla birlikte Neruda okurlarına sunuluyor.

Matilde'nin ölümünden sonra, şairin tüm arşivinin sorumluluğunu üstlenen Pablo Neruda Vakfı, uçak menülerine, kartpostallara, bloknotlara yazılan şiirleri kırmızı bir kutu içinde bulmuş, ciddi bir edisyondan geçirdikten sonra yayımlamıştır.