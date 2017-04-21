Usta Oyuncu Için Tören

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Bülent Kayabaş için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Kalın bağırsak kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Bülent Kayabaş için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törene usta oyuncunun eşi Selma Kepekli Kayabaş ve oğlu Ümit Kayabaş başta olmak üzere sanat camiasından çok sayıda seveni katıldı. Usta oyuncunun Türk bayrağına sarılı naaşı son kez tiyatro sahnesine getirildi. Usta oyuncunun biyografisinin okunmasıyla başlayan tören, sevenlerinin veda konuşmalarıyla devam etti. Usta oyuncunun yakın dostları ve sevenleri sahneye çıkarak Kayabaş'ın ailesine başsağlığı diledi.



Usta oyuncunun eşi Selma Kepekli Kayabaş üzgün olduğunu söyleyerek, "Üzgünüm çocuğum, ne hissedeyim? Üzgünüm, ne diyeyim? Çok üzgünüm. En son hiçbir şey konuşamadık. Konuşacak durumda değildi. Sadece gördüm onu, vedalaştım. Filmleri var, izlesin insanlar" dedi. Oyuncunun oğlu Ümit Kayabaş ise, "Üzüntü ve gurur arasındayım. Çok keyifli bir adamdı, çok iyi bir adamdı. Mesleğini çok seviyordu. Bundan sonra tek yapacağımız özlemek, anmak. Genelde günlük konuları ve Beşiktaş'ı konuşurduk. İnsanlar onu anmak için tiyatroya gitsin, o bunu isterdi" diye konuştu.



"GÜLEN VE GÜLDÜREN BİR İNSANDI, SON GÜNLERİNDE DE HEP GÜLÜYORMUŞ"



Usta oyuncu Kayabaş'ın en son günlerinde dahi hep güldüğünü söyleyen Rutkay Aziz, "Hepimiz yaz kış hep beraberdik. Bülent hem tiyatroda, hem sinemada, özellikle güldürü alanında çok başarılıydı. Gülen ve güldüren bir insandı. Oğlundan duyduğuma göre de son günlerinde de hep gülüyormuş. Işıklar içinde yatsın" şeklinde konuştu.



Bülent Kayabaş'ın cenazesi, törenin ardından Teşvikiye Camii'ne götürüldü.



(Hüseyin Coşkun - Murat Ergin / İHA)