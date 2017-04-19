Usta Oyuncu Hayatını Kaybetti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Bülent Kayabaş, 72 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Bülent Kayabaş, 72 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Kaynak: Dunya.com
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