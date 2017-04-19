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Usta Oyuncu Hayatını Kaybetti
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Usta Oyuncu Hayatını Kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Bülent Kayabaş, 72 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Usta Oyuncu Hayatını Kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Bülent Kayabaş, 72 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Kaynak: Dunya.com

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Bülent Kayabaş, Yeşilçam