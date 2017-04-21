Usta oyuncu Bülent Kayabaş son yolculuğuna uğurlanıyor İSTANBUL - Hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Bülent Kayabaş Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Bülent Kayabaş için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen veda töreninin ardından Kayabaş'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Teşvikiye Camii'ne getirildi. Cenaze törenine usta oyuncunun eşi Selma Kepekli Kayabaş ve oğlu Ümit Kayabaş başta olmak üzere sanat camiasından çok sayıda seveni katıldı. Yakınları usta sanatçının tabutu başında dualar ederken cenazede duygusal anların yaşandığı görüldü.

Bülent Kayabaş için düzenlenen cenaze töreni devam ederken, sanatçının öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilmesi bekleniyor.