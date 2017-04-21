Usta Oyuncu Bülent Kayabaş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Bülent Kayabaş için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen veda töreninin ardından Kayabaş'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Teşvikiye Camii'ne getirildi. Cenaze törenine usta oyuncunun eşi Selma Kepekli Kayabaş ve oğlu Ümit Kayabaş başta olmak üzere sanat camiasından çok sayıda seveni katıldı.

CENAZEDE DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Yakınları usta sanatçının tabutu başında dualar ederken, cenazede duygusal anların yaşandığı görüldü. Bülent Kayabaş için öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.